Leipzig

Der Wochenwert der Corona-Neuansteckungen ist in Sachsen nach einem vorübergehenden Rückgang wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte die Inzidenz am Donnerstag auf 190,3. Am Mittwoch hatte die Neuansteckungsrate je 100.000 Einwohner noch bei 182,3 gelegen und am Dienstag bei 193,4. Insgesamt wurden binnen der vergangenen 24 Stunden im Freistaat 1929 Neuinfektionen gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 222.264 Menschen mit Covid-19 infiziert. Bundesweit betrug die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag 134,2. Sachsen hat nach Thüringen (254,0) weiterhin die zweithöchste Inzidenz aller Bundesländer.

Negativ-Spitzenreiter in Sachsen bleibt das Vogtland. Dort ging die Inzidenz allerdings erneut zurück - von 416,8 am Mittwoch auf 404,4. Auch in dem benachbarten Landkreis Zwickau (256,8) sank der Wert, im Erzgebirge stieg er dagegen von 227,5 auf 245,8. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz unter den 13 Regionen hat weiterhin die Stadt Leipzig mit 111,4. Die Messestadt selbst hat am Donnerstag 173 neue Infektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 104,8 Fällen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Demnach befinden in Leipzig derzeit 121 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, davon 32 mit Intensivbehandlung und Beatmung. Die Zahl der aktiven Fälle liegt aktuell bei 1201.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 01.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Donnerstag 121 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.514 Infektionen.

hat das SMS am Donnerstag 121 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.514 Infektionen. Todesfälle: Insgesamt sind laut Stadt in Leipzig 462 (+1) bislang Covid-19-Patienten gestorben. Das SMS spricht von 458. In ganz Sachsen sind es laut SMS 8400 – ein Plus von 32 im Vergleich zum Vortag.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 24.980 Fällen (+143), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 23.723 Infektionen (+133) und dem Landkreis Bautzen mit 21.336 (+798). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.796 (+46), in Nordsachsen 10.978 (+75) und im Kreis Mittelsachsen 17.599 (+188) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ