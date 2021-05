Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bewegt sich weiterhin oberhalb der 200er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Sonntag mit 208,7 an. Das ist etwas mehr als am Samstag (204,1). Am Freitag hatte der Wert bei 210,7 gelegen und am Donnerstag bei 214,3. Er gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen es binnen einer Woche je 100.000 Einwohner gegeben hat. Negativ-Spitzenreiter unter den Bundesländern ist derzeit Thüringen mit 217,8. Bundesweit ging die Inzidenz zurück auf 146,5.

Neuer Corona-Hotspot in Sachsen ist der Kreis Mittelsachsen (339,0), der den bisherigen Spitzenreiter Erzgebirge (324,8) am Sonntag überholt hat. Der Vogtlandkreis, der bis vor einiger Zeit des stärkste Infektionsgeschehen bundesweit verzeichnet hatte, ist inzwischen unter die 200er-Schwelle gerutscht (192,0).

Auch in Leipzig sinken die Zahlen leicht

Den niedrigsten Wert verzeichnet in Sachsen weiterhin die Stadt Leipzig mit 114,0. Auch hier sinken die Zahlen. Am Samstag lag der Inzidenz-Wert noch bei 121,7. Fällt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100, sind wieder Lockerungen möglich. Dann greift die Bundes-Notbremse nicht mehr.

Laut RKI wurden am Sonntag sachsenweit elf neue Todesfälle gemeldet. Damit sind im Freistaat seit Beginn der Pandemie 9116 Corona-Patienten gestorben. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen erhöhte sich um 1.255 auf 264.472. Etwa 236.000 Menschen gelten Schätzungen zufolge als genesen, rund 18.500 Infektionen sind weiter aktiv.

In Sachsen zählt neben der Inzidenz die Bettenauslastung als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Als kritische Grenze gelten 1300 Covid-Patienten auf den Normalstationen. Am Samstag waren laut Sozialministerium 1050 Betten belegt, 22 weniger als am Vortag. Die Auslastung liegt derzeit bei 64,9 Prozent.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 01.05.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Smastag 42 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.750 Infektionen.

hat das Ministerium am Smastag 42 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.750 Infektionen. Todesfälle : 9111 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 11 mehr als am Tag zuvor.

: 9111 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 11 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 1050 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Am Vortag waren es 1072. Sollte die Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 28.841 Infektionen (+130), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 28.618 Fällen (+112) und dem Landkreis Bautzen mit 25.055 (+176). Im Landkreis Leipzig sind bislang 13.656 (+84), in Nordsachsen 12.756 (+26) und im Kreis Mittelsachsen 21.849 (+159) Fälle registriert.

