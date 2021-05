Leipzig

Die Corona-Inzidenz in der Messestadt lag am Donnerstag den zweiten Tag in Folge unter der kritischen 50er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit 47,7 an. Am Vortag lag sie bei 48,9, am Dienstag bei 54,6. Damit setzt sich der kontinuierliche Inzidenz-Rückgang der letzten Tage in Leipzig fort. Sollte die Inzidenz stabil unter 50 bleiben, könnten kommende Woche weitere Lockerungen in Kraft treten.

Inzidenz in Sachsen fällt erneut leicht

Auch sachsenweit entspannt sich die Lage: Der Freistaat lag nach Angaben des RKI am Mittwoch erstmals unter der Inzidenzmarke von 100. Mit 85,5 gab das RKI den Wert am Donnerstag an, nach 87,9 am Vortag. Noch immer ist Sachsen nach Thüringen (107) das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Bundesweit fiel der Wert am Donnerstag von 72,8 auf 68,0.

Über 200 liegt seit Donnerstag keine Region in Sachsen mehr. In elf der 13 sächsischen Landkreise und kreisfreien Städte wird die Schwelle von 100 inzwischen unterschritten. Bis auf den Erzgebirgskreis (182,4) und den Kreis Mittelsachsen (110,5) liegen alle Gebiete darunter. In Nordsachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 65,0 im Vergleich zum Vortag (62,8 ) zwar leicht gestiegen, hier soll es aber ab Freitag Lockerungen geben. Der Kreis Leipzig meldete am Donnerstag eine Inzidenz von 79,0 – ebenfalls ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (77,9). Am Sonntag wurde hier erstmals die 100er-Grenze unterschritten.

Weil die Corona-Infektionszahlen in Dresden stabil unter der kritischen Inzidenz von 100 liegen, durften seit Mittwoch Biergärten und Außengastronomie unter Auflagen öffnen. Zudem fielen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen weg, Kontaktbeschränkungen wurden gelockert. In Leipzig traten bereits am letzten Freitag erste Lockerungen in Kraft, weil die kritische Marke von 100 unterschritten wurde und damit die Bundesnotbremse nicht mehr greift.

Auslastung der Krankenhausbetten sinkt

Das RKI registrierte am Donnerstag für Sachsen binnen 24 Stunden 1035 nachgewiesene Neuinfektionen und 28 weitere Todesfälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 im Freistaat 280.262 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 9483 Frauen und Männer sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Im Freistaat zählt neben der Inzidenz die Auslastung der Krankenhausbetten auf Normalstationen als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Am Mittwoch waren 850 Betten belegt – 54 weniger als am Vortag. Die kritische Grenze, bei der Lockerungen zurückgenommen werden müssen, liegt bei 1300. Die Bettenauslastung betrug zuletzt 62,7 Prozent.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 19.05.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Mittwoch 67 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 21.869Infektionen.

hat das Ministerium am Mittwoch 67 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 21.869Infektionen. Todesfälle: 9478 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 28 mehr als am Tag zuvor.

9478 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 28 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 850 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 31.084 Infektionen (+110), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 30.069 Fällen (+113) und dem Landkreis Bautzen mit 26.697 (+154). Im Kreis Nordsachsen sind bislang 13.346 (+41),im Landkreis Leipzig 14.479 (+52) und im Kreis Mittelsachsen 23.689 (+157) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

