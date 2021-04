Leipzig

Die Rate der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in Sachsen zurückgegangen – dennoch sind die Schulen in vielen Kreisen weiter von Schließungen bedroht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bezifferte die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 200,8. Am Dienstag hatte der Wert bei 220,9 gelegen. Er gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern sich binnen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Bundesweit sank die Inzidenz leicht auf 160,1.

Zwei Landkreise in Sachsen liegen weiter über der 300er-Marke: der Erzgebirgskreis (322,1) und der Kreis Zwickau (303,5). Die niedrigsten Werte vermerkte das RKI in den Großstädte Dresden (118,5) und Leipzig (124,1). Nach aktuellem Stand haben neun der 13 Kreise in Sachsen eine Inzidenz höher als 165 – sie wären damit von den geplanten Schulschließungen betroffen. Neben den Städten Dresden und Leipzig lagen am Mittwoch nur der Landkreis Leipzig und der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unter dieser Marke.

In der Messestadt kamen nach Angaben des Gesundheitsamtes im Vergleich zum Vortag 179 Infektionen hinzu. Insgesamt gab es damit seit Pandemiebeginn 19.629 bestätigte Fälle. Als aktiv gelten 1759 davon, 4195 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 20.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Dienstag 175 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 19.571 Infektionen.

hat das SMS am Dienstag 175 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 19.571 Infektionen. Todesfälle : 8786 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 46 mehr als am Tag zuvor.

: 8786 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 46 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1239 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Sollte die kritische Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 27.118 Fällen (+189), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 26.700 Infektionen (+204) und dem Landkreis Bautzen mit 23.190 (+14). Im Landkreis Leipzig sind bislang 12.946 (+84), in Nordsachsen 12.151 (+66) und im Kreis Mittelsachsen 19.915 (+17) Fälle registriert.

