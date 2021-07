Leipzig

Sachsen hat im Vergleich der Bundesländer inzwischen die zweitniedrigste Corona-Ansteckungsrate. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 4,1 und damit etwas höher als am Vortag (3,8) an. Niedriger war der Wert am Samstag laut RKI nur in Sachsen-Anhalt (2,8). Im Bundesdurchschnitt infizierten sich innerhalb von sieben Tagen 13,6 Menschen pro 100.000 Einwohner.

Für Sachsen meldete das RKI am Samstag 44 neue Corona-Infektionen und keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Am höchsten ist das Infektionsgeschehen zurzeit in Dresden mit einer Inzidenz von 8,1, am niedrigsten weiterhin in den Landkreisen Görlitz und Meißen (beide 0,8). In Leipzig ist der Wert erneut gestiegen - von 5,4 auf 6,6.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Von LVZ