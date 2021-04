Leipzig

Sachsen ist seit Montag bundesweit das Land mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Bei einem Wert von 232 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche überholte der Freistaat das zuletzt am stärksten betroffene Bundesland Thüringen. Dort lag die Inzidenz laut Robert-Koch-Inzidenz am Montag bei 227,5. Bundesweit betrug sie am Montag 169,3 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (165,6).

Auch bei den Landkreisen mit den höchsten Ansteckungsraten ist Sachsen weit vorne: Der Erzgebirgskreis führt die Liste bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 382,4 an. Auf Platz drei ist der Landkreis Zwickau (344,4), auf Rang sieben der Landkreis Bautzen (327,6). Alle sächsischen Kreise und Städte überschreiten weiterhin die kritische Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Seit Samstag greift daher in ganz Sachsen die Bundes-Notbremse, unter anderem mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

Die bundesweite Notbremse wirkt sich auch auf die Schulen aus: Klettert die Inzidenz auf 165, muss der Präsenzunterricht in den Schulen laut erweitertem Infektionsschutzgesetz vom übernächsten Tag an ausgesetzt werden. Ab 100 darf nur noch im Wechselmodell unterrichtet werden. Am Montag lagen lediglich die Städte Leipzig (127,6), Dresden (155,2) und der Landkreis Leipzig (163,5) unter dieser Marke.

In Sachen zählt neben der Inzidenz zudem die Bettenauslastung als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Als kritische Grenze gelten 1300 Covid-Patienten auf den Normalstationen. Am Sonntag waren laut Sozialministerium in Sachsen 1100 (66,3 Prozent) der Betten belegt.

Laut Ministerium erhöhte sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen am Sonntag binnen 24 Stunden um 1329 auf insgesamt 254.954. Zudem wurden weitere 27 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Damit sind in Sachsen seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr 8928 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehr als 226.000 Menschen gelten als genesen.

Für Leipzig hat das SMS am Sonnabend 60 neue Fälle vermeldet. Die Stadt veröffentlicht am Wochenende keine aktuellen Zahlen. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.127 Infektionen.

hat das SMS am Sonnabend 60 neue Fälle vermeldet. Die Stadt veröffentlicht am Wochenende keine aktuellen Zahlen. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.127 Infektionen. Todesfälle : 8935 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 7 mehr als am Tag zuvor.

: 8935 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 7 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1100 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Am Vortag waren es 1133. Sollte die Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 27.834 Fällen (+89), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 27.767 Infektionen (+180) und dem Landkreis Bautzen mit 24.176 (+159). Im Landkreis Leipzig sind bislang 13.284 (+41), in Nordsachsen 12.449 (+20) und im Kreis Mittelsachsen 20.783 (+17) Fälle registriert.

