Die Inzidenz sinkt weiter: Am Mittwoch lag der Corona-Ansteckungswert in Leipzig bei 32,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage – damit sank er deutlich im Vergleich zum Vortag, als er bei 42,7 gelegen hatte. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Aussagekraft des Wertes allerdings eingeschränkt: An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.

Auch sachsenweit gehen die Neuinfektionen zurück: Die Inzidenz für den Freistaat lag am Mittwoch bei 47,2. Nachdem Sachsen lange Zeit einen besonders hohen Wert gehabt hatte, findet sich der Freistaat im Bundesvergleich nun im Mittelfeld.

Den sachsenweit niedrigsten Wert hat das Vogtland mit einer Inzidenz von 18. Außerdem liegen die Städte Dresden und Chemnitz sowie die Kreise Leipzig, Nordsachsen, Bautzen und Görlitz unter 50. Am höchsten ist die Inzidenz weiter im Erzgebirge. Dort liegt sie bei 99,7.

Gemessen an der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz scheint die Corona-Lage in Deutschland so gut zu sein wie seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr. Der Wert liegt nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch nun wieder unterhalb der Schwelle von 50: bei 46,8. Der allgemeine Trend weist aber weiterhin auf ein Abflauen der dritten Welle hin. Zuletzt unterhalb der 50er-Schwelle hatte der Wert im Herbst gelegen: mit 48,6 am 20. Oktober 2020.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 25.05.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Dienstag acht neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.041 Infektionen.

hat das Ministerium am Dienstag acht neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.041 Infektionen. Todesfälle: 9573 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren elf mehr als am Tag zuvor.

9573 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren elf mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 699 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 31.371 Infektionen (+11), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 30.249 Fällen (+33) und dem Landkreis Bautzen mit 26.914 (+0). Im Kreis Nordsachsen sind bislang 13.408 (+5), im Landkreis Leipzig 14.568 (+7) und im Kreis Mittelsachsen 23.887 (+3) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

