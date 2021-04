Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist erneut leicht gesunken – dennoch bleibt der Freistaat ein bundesweiter Hotspot in der Corona-Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 210,3, nach 226,5 am Vortag. Damit rutscht Sachsen vom negativen Spitzenplatz auf Rang zwei. Höher ist die Inzidenz derzeit nur in Thüringen.

Der Erzgebirgskreis bleibt bei einem Wert von aktuell 375,3 bundesweit am stärksten betroffen. Der Landkreis Zwickau liegt mit einer Inzidenz von 316,5 direkt dahinter, Mittelsachsen belegt mit einem Wert von 307,5 Rang vier der bundesweiten Liste. Die Stadt Chemnitz befindet sich nach leichtem Anstieg weiter knapp unter der Marke von 300. Den geringsten Wert in Sachsen hat laut RKI die Stadt Leipzig mit 112,8 – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Dienstag. Im Bundesdurchschnitt beträgt die Wocheninzidenz momentan 160,6.

Der Kreis Leipzig rutscht bei einem Wert von 153,4 wieder unter die für Schulschließungen geltende Grenze von 165. Damit können die Einrichtungen wie in den Städten Dresden und Leipzig vorerst weiter Wechselunterricht anbieten. In den anderen Kreisen bleiben die Schulen laut erweitertem Infektionsschutzgesetz wegen der hohen Inzidenz komplett geschlossen.

In Sachsen zählt neben der Inzidenz zudem die Bettenauslastung als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Als kritische Grenze gelten 1300 Covid-Patienten auf den Normalstationen. Am Dienstag waren laut Sozialministerium 1196 Betten belegt, am Montag waren es 1162 gewesen.

Laut Ministerium erhöhte sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen am Dienstag um 1511 auf insgesamt 258.132. Seit Beginn der Pandemie sind 9006 Infizierte gestorben. Etwa 230.100 Menschen gelten Schätzungen zufolge als genesen, gut 19.000 Infektionen sind weiter aktiv.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 27.04.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Dienstag 131 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.278 Infektionen.

hat das Ministerium am Dienstag 131 neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.278 Infektionen. Todesfälle : 9006 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 27 mehr als am Tag zuvor.

: 9006 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 27 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 1196 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Am Vortag waren es 1162. Sollte die Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 28.088 Fällen (+233), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 28.060 Infektionen (+207) und dem Landkreis Bautzen mit 24.222 (+16). Im Landkreis Leipzig sind bislang 13.383 (+72), in Nordsachsen 12.539 (+69) und im Kreis Mittelsachsen 21.136 (+155) Fälle registriert.

