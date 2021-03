Leipzig

Die dritte Corona-Welle in Sachsen schlägt immer höher: Der Wochenwert für Neuinfektionen hat am Montag die Marke von 200 erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin gab die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen für den Freistaat mit 200,4 an. Am Sonntag waren es noch 183,0. Bundesweit lag der Wert am Montag bei 134,4. Sachsen hat hinter Thüringen (235,1) den zweithöchsten Wert in Deutschland.

In Leipzig stieg der inzidenzwert laut RKI am Montag auf 97,3 und lag damit nur noch knapp unter der 100er-Marke, ab der Ausgangsbeschränkungen erlassen und Öffnungen rückgängig gemacht werden müssten. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg nach Angaben des städtischen Gesundheitsamts über das Wochenende um 75 auf 1044 an – es ist der höchste Stand seit dem 5. Februar. Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 458.

Am stärksten ist in Sachsen nach wie vor das Vogtland betroffen: Hier betrug die Sieben-Tage-Inzidenz zu Wochenbeginn 424,8. Der Landkreis Zwickau (299,7) und die Stadt Chemnitz (298,0) liegen knapp vor der Marke von 300. Auch der Erzgebirgskreis (259,1) sowie die Landkreise Nordsachsen (243,8), Görlitz (209,3) und Mittelsachsen (201,3) haben noch eine Wochen-Inzidenz jenseits der 200-er Schwelle. Nur die Stadt Leipzig rangiert unter 100.

Das sächsischen Gesundheitsministerium meldete am Sonntag einen Zuwachs von 1078 nachgewiesenen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Damit liegt die Zahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie vor gut einem Jahr bei nunmehr 218.524. Seither sind 8327 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen wird auf 194.600 geschätzt.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 28.03.2021)

hat das SMS am Sonntag 232 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.013 Infektionen. Todesfälle: Insgesamt sind laut Stadt in Leipzig 455 bislang Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind es 8327.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 24.436 Fällen (+100), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 23.212 Infektionen (+97) und dem Landkreis Bautzen mit 21.034 (+94). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.519 (+43), in Nordsachsen 10.682 (+40) und im Kreis Mittelsachsen 17.188 (+73) Fälle registriert.

Von LVZ