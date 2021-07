Leipzig

Mehrere Tage in Folge ist die Corona-Inzidenz für Sachsen gesunken. Das Robert-Koch-Instituts (RKI) gab sie am Samstag mit 2,4 an – nach 2,7 am Freitag, 2,8 am Donnerstag und 2,9 am Mittwoch. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche weiter unter der für Deutschland insgesamt (4,9).

Die Landeshauptstadt Dresden hat weiter den höchsten Ansteckungswert – trotz rückläufigen Trends. Das RKI wies ihn mit 5,0 aus. Am Vortag waren es noch 6,6. Acht der 13 sächsischen Land- und Stadtkreise rutschten bereits unter die 2er Marke. Nur die Landkreise Bautzen und Sächsische Schweiz sowie die Städte Dresden, Chemnitz und Leipzig liegen darüber. Für die Messestadt gab das RKI die Inzidenz mit 2,4 an – damit blieb sie im Vergleich zum Freitag gleich.

Im Landkreis Zwickau, der am Mittwoch als landesweit erste Region bei Null angelangt war, stieg die Inzidenz wieder an auf aktuell 1,0. Das ist momentan der niedrigste Wert in Sachsen. Laut RKI erhöhte sich die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie im März 2020 um 8 auf nun 285.912. Zudem kamen zwei Todesfälle hinzu. Damit starben bisher 10.086 Covid-19-Patienten.

Seit Donnerstag gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Sie orientiert sich an fünf Inzidenzschwellen, bei deren Überschreitung schärfere Regeln vorgesehen sind.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 02.07.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Donnerstag zwei neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.414 Infektionen.

Todesfälle: 10.082 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das sind zwei mehr als am Tag zuvor.

Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 127 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Die Grenze für schärfere Regeln liegt bei 1300.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 31.969 Infektionen (+1), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 30.670 Fällen (+1) und dem Landkreis Bautzen mit 27.436 (+2). Im Kreis Nordsachsen sind bislang 13.515 (+0), im Landkreis Leipzig 14.719 (+2) und im Kreis Mittelsachsen 24.304 (+1) Fälle registriert. Die Gesamtzahl für Sachsen liegt bei 285.932 (+9).

Als genesen gelten in ganz Sachsen momentan 275.520 Menschen. Etwa 330 Infektionen wären demnach weiter aktiv.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

