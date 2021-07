Leipzig

Die Corona-Inzidenz nimmt in Sachsen weiter leicht zu. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit 6,7 aus, nachdem sie am Donnerstag bei 6,5 gelegen hatte. Damit hat der Freistaat zusammen mit Brandenburg die drittniedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Nur die Nachbarn Sachsen-Anhalt (4,6) und Thüringen (5,9) liegen darunter. Der bundesweite Wert ist gegenüber dem Vortag wieder leicht gestiegen - von 16,0 auf 16,5.

Angaben der Stadt Leipzig zufolge kamen am Freitag sieben Neuinfektionen hinzu. Die Gesamtzahl stieg damit auf 22.642 Fälle seit Pandemiebeginn. 92 Infektionen sind weiterhin aktiv. Die Inzidenz liegt den dritten Tag infolge über der Grenze von 10 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen bei 13,7 – ein Plus von 0,4 in Vergleich zum Vortag. Fällt der Wert am Wochenende nicht unter 10, müsste ab Dienstag wieder verpflichtend Maske beim Einkaufen getragen werden.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Von LVZ