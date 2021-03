Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Leipzig hat am Mittwoch die kritische Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überstiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 103,5 an – das war der höchste Stand seit Ende Januar. Am Vortag lag sie noch bei 99. Innerhalb einer Woche wurden nach RKI-Angaben 614 Neuinfektionen in der Messestadt gemeldet. Die Gesamtzahl liegt derzeit bei 17.206. Nach Angaben des städtischen Gesundheitsamts von Mittwoch stieg die Zahl der Todesfälle um drei auf 461 an, die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1110 (+61).

Leipzig war bislang unter den 13 Kreisen und kreisfreien Städten in Sachsen die einzige Region, die noch unter einer Inzidenz von 100 lag. Bei einer mehrere Tage anhaltenden Inzidenz von über 100 sind in der alten und auch in der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab 1. April gilt, verschärfte Regeln vorgeschrieben.

Sachsenweit sank der Wochenwert der Neuansteckungen am Mittwoch laut RKI von 193,4 auf 182,3. Zu Wochenbeginn hatte die Inzidenz noch bei 200,4 gelegen. Bundesweit betrug der Wert am Mittwoch 132,3. Sachsen hat nach Thüringen weiterhin die zweithöchste Neuansteckungsrate aller Bundesländer.

Negativ-Spitzenreiter in Sachsen bleibt das Vogtland. Auch dort ging die Inzidenz allerdings etwas zurück – von 434,1 am Dienstag auf 416,8 am Mittwoch. Auch in den benachbarten Landkreisen Zwickau (273,0) und Erzgebirge (227,5) sanken die Wert. Dagegen kletterte die Inzidenz in Chemnitz auf 301,2. Laut RKI gab es in Sachsen 22 neue Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 8360 Corona-Patienten im Freistaat gestorben.

