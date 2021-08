Leipzig

In Sachsen ist die Corona-Inzidenz wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Mittwoch mit 5,9 aus - am Dienstag waren es noch 6,1. Der landesweit höchste Wert wurde nach wie vor mit 9,8 in Leipzig registriert. Zehn neue Infektionen kamen Angaben der Stadt zufolge hinzu, 94 gelten als weiter aktiv. Bislang gab es seit Pandemiebeginn 22.685 bestätigte Fälle.

Wegen der steigenden Infektionszahlen gilt in Leipzig seit Dienstag wieder eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Die aktuelle Landesverordnung sieht strengere Corona-Maßnahmen vor, wenn die Wocheninzidenz fünf Tage in Folge über 10 liegt. Daran ändert auch der aktuelle Wert nichts. Erst wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter der Grenze von zehn liegt, treten am übernächsten Tag wieder Lockerungen in Kraft.

In Dresden gilt die Maskenpflicht bereits seit vergangenem Samstag wieder. Aktuell liegt die Inzidenz in der Landeshauptstadt mit 9,7 zwar wieder unter der kritischen Marke, allerdings erst den dritten Tag in Folge. Die anderen Städte und Landkreise liegen noch unter der Inzidenz von 10. Am niedrigsten ist der Wert derzeit im Landkreis Görlitz mit 2,0.

Der bundesweite Wert ist laut RKI momentan bei 18,5. Sachsen (5,9) liegt auf Platz zwei der am wenigsten betroffenen Länder. Nur Thüringen hatte am Mittwoch mit 5,8 einen noch geringeren Ansteckungswert.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

