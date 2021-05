Leipzig

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist am Dienstag in Sachsen wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 204,2 an, nachdem sie am Vortag bei 215,5 gelegen hatte. Negativ-Spitzenreiter unter den Bundesländern ist weiterhin Thüringen mit 217,2. Bundesweit sank die Inzidenz leicht auf 141,4.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie labortechnisch nachgewiesenen Coronainfektionen in Sachsen gab das RKI mit 265.870 an. An oder mit Covid-19 starben 9148 Menschen im Land, 38 Todesfälle kamen innerhalb eines Tages hinzu. Corona-Hotspots in Sachsen sind der Erzgebirgskreis (335,6) und der Landkreis Mittelsachsen (332,5). Den niedrigsten Wert verzeichnet in Sachsen weiterhin die Stadt Leipzig mit einer Inzidenz von 111,6. Fällt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100, sind wieder Lockerungen möglich. Dann greift die Bundes-Notbremse nicht mehr.

Etwa 239.500 Menschen gelten Schätzungen zufolge als genesen, rund 18.100 Infektionen sind weiter aktiv.

In Sachsen zählt neben der Inzidenz die Bettenauslastung als Richtwert für erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Als kritische Grenze gelten 1300 Covid-Patienten auf den Normalstationen. Am Dienstag waren laut Sozialministerium 1137 Betten belegt, 57 mehr am Montag. Die Auslastung liegt derzeit bei 70,7 Prozent.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 04.05.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Dienstag keine neuen Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 20.847 Infektionen.

: 9169 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das waren 38 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 1137 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Am Vortag waren es 1080. Sollte die Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 29.231 Infektionen (+193), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 28.811 Fällen (+134) und dem Landkreis Bautzen mit 25.250 (+21). Im Landkreis Leipzig sind bislang 13.782 (+63), in Nordsachsen 12.892 (+64) und im Kreis Mittelsachsen 22.074 (+20) Fälle registriert.

