Leipzig

Mit 474 nachgewiesenen neuen Infektionen mit dem Coronavirus seit Wochenanfang bleibt das Pandemiegeschehen in Sachsen auf einem hohen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die neuen Fälle je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche angibt, lag bei fast 181, wie das Sozialministerium am Dienstag in Dresden mitteilte. Dies bedeutete zum Vortag einen leichten Rückgang. Allerdings wies das Robert Koch-Institut darauf hin, dass über die Feiertage vermutlich weniger Tests vorgenommen und Ergebnisse gemeldet wurden. Dies sei bei der Interpretation der Zahlen zu berücksichtigen.

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 registrierten Todesfälle stieg auf 8440. Das war ein Anstieg um zwölf Fälle im Vergleich zum Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 227.845 Corona-Fälle labortechnisch nachgewiesen. Fast 204.000 ehemals Infizierte gelten unterdessen als wieder genesen. In den sächsischen Krankenhäusern sind aktuell 1037 Betten auf Normalstation mit Corona-Patienten belegt. Die derzeitige Prognose gehe nicht davon aus, dass die Belastungsgrenze von 1300 in der laufenden Woche überschritten wird, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit. Die Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten auf Normalstationen der Krankenhäuser ist entscheidend für nächste Schritte.

In Dresden werden aktuell 331, in Leipzig 147 und in Chemnitz 559 Covid-Patienten stationär behandelt.

Inzidenz in Leipzig bei 130

Am höchsten ist das Infektionsgeschehen weiterhin im Vogtland, für den Landkreis ist aktuell eine Wocheninzidenz von 332,3 ausgewiesen. Mit dem Erzgebirgskreis (274,1), der Stadt Chemnitz (272,4), dem Landkreis Zwickau (244,8) und Mittelsachsen (214,1) liegen weitere vier Landkreise und kreisfreie Städte über der 200er-Marke. Für Leipzig wurde der Wert von der Stadt am Dienstag mit 130 angegeben.

Mehr belegte Klinikbetten

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung gewinnt die Zahl der belegten Corona-Betten in sächsischen Krankenhäusern mehr an Bedeutung für einen erneuten Lockdown. Bei 1300 belegten Betten auf Normalstationen ist der kritische Wert überschritten, ab dem Lockerungen rückgängig gemacht werden müssen.

Am Dienstag stieg die Zahl der Patienten auf Normalstationen nach Angaben des Sozialministeriums auf 1037 nach 945 am Ostersonntag.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 04.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Samstag 97 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.638 Infektionen.

hat das SMS am Samstag 97 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.638 Infektionen. Todesfälle : 8430 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 5 mehr als am Tag zuvor.

: 8430 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 5 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1282 Betten (+7) mit Corona-Patienten belegt, davon 945 (-4) auf Normalstationen und 337 (+11) auf Intensivstationen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 25.196 Fällen (+55), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 24.200 Infektionen (+115) und dem Landkreis Bautzen mit 21.550 (+21). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.969 (+7), in Nordsachsen 11.122 (+28) und im Kreis Mittelsachsen 17.933 (+46) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ