Die Zahl der innerhalb der letzten sieben Tage je 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus Infizierten ist in Sachsen erneut leicht gesunken. Sehr deutlich ist der Rückgang nach Angaben des RKI in Leipzig. Hier lag die Inzidenz am Mittwoch bei 91,9 und damit erstmals seit mehreren Tagen unter 100. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 108,7 gelegen. Auch der Landkreis Görlitz (97,7) und die Stadt Dresden (75,1) haben die die kritische Marke unterschritten.

Im Freistaat lag der Wert am Mittwoch bei rund 150 (Stand: 7. April, 3.08 Uhr), nachdem er am Vortag noch mit etwa 181 angegeben worden war. Das RKI wies jedoch darauf hin, dass über Ostern vermutlich weniger Tests vorgenommen worden seien und deshalb auch weniger Ergebnisse gemeldet würden. Dies sei bei der Interpretation der Zahlen zu berücksichtigen.

Am Dienstag hatte das Sozialministerium mitgeteilt, dass sich die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie auf 227.845 erhöht hatte. Das RKI meldete am Mittwoch 227.862 Fälle. Laut RKI wurden bislang 8449 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gezählt. Die Angaben der Behörden variieren aufgrund unterschiedlicher Meldezeiten aus den Kommunen und den Ländern.

Mehr belegte Klinikbetten

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung gewinnt die Zahl der belegten Corona-Betten in sächsischen Krankenhäusern mehr an Bedeutung für einen erneuten Lockdown. Bei 1300 belegten Betten auf Normalstationen ist der kritische Wert überschritten, ab dem Lockerungen rückgängig gemacht werden müssen.

Am Dienstag stieg die Zahl der Patienten auf Normalstationen nach Angaben des Sozialministeriums auf 1037 nach 945 am Ostersonntag.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Ab Mittwoch sollen 50.000 Dosen an Sachsens Hausärzte geliefert werden. Auch in Leipzig können dann viele Praxen mit Impfungen starten.

25.800 Getestete, 64 Testzentren : Viele Leipziger nehmen das kostenlose Testangebot an.

Leipzig verhängt Ausgangsbeschränkungen: Doch Handel und Museen bleiben offen. Darüber hinaus wird wieder ein ganztägiges Alkoholverbot für den gesamten Innenstadtbereich einschließlich Innenstadtring sowie im öffentlichen Raum im Bereich von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen verhängt.

22 triftige Gründe zum Verlassen der Wohnung: Die Stadt Leipzig reagiert auf die weiterhin steigenden Corona-Erkrankungen und erlässt eine neue Allgemeinverfügung. Diese sieht vor, dass die Leipzigerinnen und Leipziger ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen dürfen. Die Stadt nennt dabei jedoch eine Reihe Ausnahmen.

Sachsens neue Corona-Regeln: Seit Gründonnerstag gelten neue Corona-Regeln in Sachsen. Das steht in der neuen Schutzverordnung.

Maskenpflicht und Doppel-Test: Das gilt für Sachsens Schüler ab 12. April.

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 06.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Dienstag 49 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.802 Infektionen.

hat das SMS am Dienstag 49 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 17.802 Infektionen. Todesfälle : 8440 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 12 mehr als am Tag zuvor.

: 8440 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 12 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1037 Krankenhausbetten mit Corona-Patienten belegt, davon 345 auf Intensivstationen.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 25.283 Fällen (+82), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 24.324 Infektionen (+54) und dem Landkreis Bautzen mit 21.598 (+18). Im Landkreis Leipzig sind bislang 12.013 (+24), in Nordsachsen 11.168 (+34) und im Kreis Mittelsachsen 17.994 (+20) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

