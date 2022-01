Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen bewegt sich derzeit auf dem bundesweiten Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab sie am Freitag mit 303,6 an. Das ist etwas weniger als am Vortag (315,3). Der Wert, der angibt, wie viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert wurden, stieg indes bundesweit von 285,9 am Donnerstag auf 303,4 am Freitag.

Sachsen meldete erneut vergleichsweise viele Corona-Tote. Von den bundesweit 264 Todesfällen stammten 74 aus dem Freistaat. Das sind rund 28 Prozent. Sachsen hat nur einen Bevölkerungsanteil von rund 5 Prozent. Seit Beginn der Pandemie sind 13.295 Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Sachsenweit rund 2000 Neuinfektionen

Die höchsten Inzidenzen der 13 Regionen verzeichneten weiterhin die Landkreise Meißen (405,2) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (384,5). Den niedrigste Wert meldete der Landkreis Zwickau mit 221,1. Binnen eines Tages wurden im gesamten Land 2045 neue Infektionen bestätigt.

Die hochansteckende Omikron-Variante des Virus ist auch in Sachsen weiter auf dem Vormarsch: Laut dem aktuellen Datenstand des RKI lag die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle am Donnerstag bei 411, seit dem Vortag waren 129 hinzugekommen.

442 Intensivbetten belegt

In den sächsischen Krankenhäusern wird der sogenannte „kritische Überlastungswert“ derzeit nicht mehr überschritten. Dieser gilt als erreicht, wenn 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Betten auf Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind. Auf den Intensivstationen sind derzeit 397 Betten belegt, auf Normalstation 997 Betten – die Werte sind also weiter rückläufig.

In Sachsen gilt derzeit ein Teil-Lockdown, unter anderem Kulturbetriebe bleiben geschlossen. Am Donnerstag hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Lockerungen angekündigt.

