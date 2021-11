Leipzig

Die Infektionszahlen in Sachsen schießen immer schneller in die Höhe. Für den Freistaat wies das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag 444 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aus. Damit war der Wert so hoch wie in keinem anderen Bundesland und erreichte erneut exakt den bisherigen Rekordstand aus dem Winter 2020. Mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stellt der Freistaat nun auch die Region mit der höchsten Inzidenz bundesweit – der Wert kletterte dort auf 865,1 nach 730 am Vortag. 

2G-Lockdown in Sachsen: Diese Regeln gelten ab Montag

Am Freitag hatte die Wocheninzidenz in Sachsen noch bei 385,7 gelegen, am Samstag dann schon bei 415,8 und damit vor dem bisherigen Spitzenreiter Thüringen (derzeit 419,9). Damit betragen die Werte derzeit mehr als das Doppelte im Vergleich zum Bundesschnitt (191,5). So hoch wie aktuell waren die Inzidenzen nur einmal, kurz vor Weihnachten 2020. Am 21. Dezember lag der Wert in Sachsen laut RKI ebenfalls bei 444 – dem bisherigen Höchststand. Zum Vergleich: Vor einem Jahr betrug die Inzidenz 146.

Insgesamt wurden am Sonntag 2568 neue Infektionen gemeldet sowie vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Inzwischen liegt die Wocheninzidenz in fünf der zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte über der 500er-Marke. Am niedrigsten ist die Inzidenz sachsenweit in Leipzig, aber auch hier überstieg der Wert am Samstag die 200er-Grenze und lag am Sonntag bei 222. Unter den 20 Hotspots bundesweit sind vier sächsische Kreise: neben Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auch Görlitz (619), Meißen (567) und Bautzen (535).

2G-Lockdown in Sachsen greift ab Montag

Wegen der sich zuspitzenden Lage auch in den Krankenhäusern gilt ab Montag in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Dann haben nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt etwa zu Innengastronomie, Diskotheken sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Für den Einzelhandel und Gottesdienste gilt 2G nicht. Auch Schulen und Kindergärten sollen weiter regulär geöffnet bleiben.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte sich am Freitag äußerst besorgt über die Entwicklung gezeigt. Sie neige nicht zu Übertreibungen, aber vor allem die Lage in den Krankenhäusern bereite ihr große Sorgen. Die Ministerin rechnet damit, dass die Überlastungsstufe in den Kliniken schon am 10. oder 11. November erreicht wird. Bei dieser Stufe sind 1300 Normalbetten und 420 Intensivbetten belegt.

Bettenbelegung erreicht Vorwarnstufe

Auf den Normalstationen waren am Samstag in Sachsen 959 Betten mit Corona-Patienten belegt, nach 979 am Vortag. Hier wurde die kritische Grenze von 650 Betten bereits am Samstag der vergangenen Woche überschritten. Damit gilt nach der sogenannten 5+2-Regel seit Freitag die Vorwarnstufe, ab der landesweit neue Corona-Regeln greifen. 256 Patienten werden auf der Intensivstation behandelt (Vortag: 240 ). Ab einem Wert von 180 Betten an fünf aufeinander folgenden Tagen tritt die Vorwarnstufe in Kraft.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Immer auf dem Laufenden

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung dient die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten in sächsischen Kliniken als Indikator für strengere Corona-Maßnahmen. Die sogenannte Vorwarnstufe gilt, wenn 650 Betten auf den Normalstationen der Krankenhäuser oder 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Die Überlastungsstufe wäre bei 1300 belegten Normalbetten beziehungsweise 420 Intensivbetten erreicht.

Von LVZ