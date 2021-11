Leipzig

Die Corona-Infektionszahlen in Sachsen steigen weiter rasant an. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Robert Koch-Institut (RKI) bei 491,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage. Erst am Wochenende hatte der Wert die Marke von 400 übersprungen, am Sonntag lag er bei 444,0. In keinem anderen Bundesland war die Inzidenz so hoch wie im Freistaat. Damit hat der Wert ein neues Allzeithoch erreicht: Den bisherigen Spitzenwert verzeichnete Sachsen am 21. Dezember mit 444.

Binnen 24 Stunden wurden aus Sachsen 2423 neue Corona-Infektionen gemeldet. Besonders verheerend entwickelt sich das Infektionsgeschehen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Zum Wochenbeginn erreichte die Inzidenz einen Wert von 924,3 nach 865,1 am Sonntag.

Leipzig mit niedrigster Inzidenz in Sachsen

Der Landkreis war damit der bundesweit einzige über der Marke von 900. In Sachsen folgen andere Landkreise mit einigem Abstand: die Landkreise Görlitz mit 679,7, Bautzen mit 662,4 und Meißen mit 616,5.

Die geringste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet im Freistaat weiterhin die Stadt Leipzig mit einem Wert von 249,4. In der Messestadt wurden 185 Neuinfektionen gemeldet.

Auch bundesweit hat die Sieben-Tage-Inzidenz den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Das RKI gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 201,1 an. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22.12.2020 mit 197,6 erreicht.

2G-Lockdown in Sachsen: Diese Regeln gelten ab Montag

2G-Lockdown in Sachsen greift

Aufgrund der hohen Dynamik gilt in Sachsen ab Montag in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte sich im LVZ-Interview am äußerst besorgt über die Entwicklung gezeigt. Die Ministerin rechnet damit, dass die Überlastungsstufe in den Kliniken schon am 10. oder 11. November erreicht wird. Bei dieser Stufe sind 1300 Normalbetten und 420 Intensivbetten belegt.

Bettenbelegung erreicht Vorwarnstufe

Auf den Sächsischen Krankenhäusern spitzt sich die Lage weiter zu: Nach letztem Datenstand waren 973 Betten mit Corona-Patienten belegt, nach 953 am Vortag. Hier wurde die kritische Grenze von 650 Betten bereits am Samstag, 30. Oktober, überschritten. Damit galt nach der sogenannten 5+2-Regel seit Freitag die Vorwarnstufe, ab der landesweit neue Corona-Regeln greifen. 256 Patienten werden auf der Intensivstation behandelt (Vortag: 256). Ab einem Wert von 180 Betten tritt die Vorwarnstufe in Kraft.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

