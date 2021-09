Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Montag wieder leicht gestiegen, nachdem das Robert-Koch-Institut am Vortag einen Rückgang vermeldet hatte. So lag der Wert am Morgen bei 32,3, am Dienstag hatte das RKI eine Inzidenz von 29,3 ausgewiesen. Die sächsischen Gesundheitsämter haben dem RKI 402 Neuinfektionen gemeldet. Sachsen bleibt hinter Sachsen-Anhalt (25,3) das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 82,7.

In Leipzig lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 35,3 auf dem gleichen Wert wie am Vortag. Die Messestadt verzeichnete nach RKI-Angaben 52 Neuinfektionen. Leipzig liegt damit en dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 35: Wird die Marke an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, wird die sogenannte 3G-Regel auf mehr Bereiche ausgeweitet.

Die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz wiesen am Mittwoch der Landkreis Zwickau mit 53,2 und die Landeshauptstadt Dresden mit 48,7 auf. Die sachsenweit geringsten Werte wurden für die Landkreise Bautzen (15,1) und Nordsachsen (17,7) angegeben.

Bettenbelegung in sächsischen Kliniken: Weiterhin Entwarnung

Auf den Intensivstationen der sächsischen Krankenhäuser sind weiterhin 24 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, 98 Patienten werden nicht intensivmedizinisch in Kliniken behandelt. Zum Vortag entspricht das einem leichten Rückgang. (-2)

Sind 650 Betten auf Normalstationen oder 180 auf Intensivstationen für fünf Tage in Folge durch Covid-Patienten belegt, würden bei der sogenannten Vorwarnstufe verschärfte Corona-Regeln greifen. Weitere Maßnahmen treten mit der Überlastungsstufe in Kraft, die erreicht ist, wenn 1300 Corona-Patienten auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen behandelt werden.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

