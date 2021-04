Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Sachsen steigt wieder – nachdem sie wohl hauptsächlich wegen der Ostertage zuletzt leicht gesunken war. Laut Robert Koch-Institut lag der Wochenwert nach 143 am Donnerstag am Freitag bei 151 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Stand: 3.08 Uhr). Seit Pandemiebeginn seien insgesamt 231.314 Corona-Fälle bestätigt worden.

Nach Angaben des Leipziger Gesundheitsamtes kamen am Freitag 129 neue Fälle hinzu. Insgesamt wurden 18.179 Infektionen registriert, 1393 seien weiterhin aktiv. Die Inzidenz für Leipzig liegt laut Stadt bei 115,6 nach 116,1 am Donnerstag. Auch den Angaben des RKI zufolge gab es nur wenig Veränderung: Das Institut sprach am Freitag von 100,8 – ein leichte Plus zum Vortageswert (99,8).

Noch immer sei die Interpretation der aktuellen Zahlen schwierig, weil es während der Osterfeiertage und -ferien weniger Tests gegeben haben könnte und auch weniger Ergebnisse übermittelt werden könnten.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 08.04.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Donnerstag 320 neuen Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 18.122 Infektionen.

hat das SMS am Donnerstag 320 neuen Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 18.122 Infektionen. Todesfälle : 8502 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 36 mehr als am Tag zuvor.

: 8502 Menschen sind bislang in Sachsen an oder mit Corona-Infektionen gestorben – das waren 36 mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut SMS sind in Sachsen aktuell 1116 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Sollte die kritische Marke von 1300 belegten Betten überschritten werden, treten schärfere Maßnahmen in Kraft.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 25.692 Fällen (+186), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 24.584 Infektionen (+112) und dem Landkreis Bautzen mit 21.845 (+203). Im Landkreis Leipzig sind bislang 12.193 (+78), in Nordsachsen 11.379 (+108) und im Kreis Mittelsachsen 18.222 (201) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Von LVZ