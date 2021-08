Leipzig

Sachsens Sieben-Tage-Inzidenz ist zum Wochenstart auf einem niedrigen Niveau geblieben. Am Montag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wie am Sonntag bei 7,6. An den beiden Tagen zuvor betrug der Wert 6,7. Er gibt an, wie viele neue Infektionen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat. Bundesweit stieg die Inzidenz auf 23,1 nach 22,6 am Sonntag.

Von den 13 Regionen in Sachsen wies der Landkreis Leipzig mit 15,5 (+0) den höchsten Wert auf. Der zweithöchste Wert wurde in Leipzig festgestellt. In der Messestadt lieg die Inzidenz wie schon am Sonntag bei 14,8 und damit weiter über der 10er-Grenze, ab der verschärfte Corona-Regeln greifen.

Wegen der gestiegenen Infektionszahlen gilt in Leipzig seit Dienstag unter anderem wieder eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Die Landeshauptstadt Dresden hatte am Montag erneut eine Inzidenz von 9,2. Weil der Wert fünf Tage stabil unter 10 lag, fiel dort Sonntag die Maskenpflicht beim Einkaufen weg.

Die geringste Inzidenz sachsenweit hatten am Montag mit jeweils 3,5 das Vogtland und der Landkreis Zwickau.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Von LVZ