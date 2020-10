Leipzig

184 neue Corona-Fälle sind am Mittwoch laut Sächsischem Sozialministerium (SMS) gemeldet worden. Ein leichter Rückgang im Vergleich zu den 202 Fällen vom Vortag, aber noch immer weit über dem Durchschnitt der vergangenen Wochen. Die meisten Infektionen kamen im Landkreis Zwickau hinzu, dort wurden 41 neue Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 48 und damit bis knapp unter den kritischen Wert von 50 auf 100.000 Einwohner.

Das Erzgebirge gilt bereits seit Montag als Risikogebiet. Dort kamen am Dienstag 108 neue Fälle hinzu, am Mittwoch laut SMS aber kein einziger. Der Landkreis selbst vermeldete auf seiner Webseite 63 neue Fälle. In Leipzig wurden am Mittwoch wie schon am Dienstag elf neue Fälle registriert.

Neue Todesfälle gab es laut SMS nicht. Zuletzt kamen am Dienstag kamen zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion hinzu – jeweils einer im Erzgebirgskreis und einer im Landkreis Meißen.

Insgesamt sind aktuell 8905 Fälle bestätigt, rund 7060 Menschen gelten als genesen, 249 Infizierte sind gestorben. Damit gibt es aktuell 1596 bekannte aktive Infektionen.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Einigung von Bund und Ländern: Bund und Länder haben sich auf weitere Anti-Corona-Maßnahmen geeinigt. Ab einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern soll es eine Sperrstunde ab 23.00 Uhr geben. Außerdem sollen Feiern auf zehn Personen und maximal zwei Hausstände begrenzt werden. Bereits ab einem Wert von 35 soll die Maskenpflicht verschärft werden.

Im sind die Corona-Infektionszahlen am Wochenende erheblich angestiegen. Der wurde daher am Montag zum Risikogebiet erklärt – dem ersten in . Hohe Inzidenz im Landkreis Zwickau : Nachdem das Erzgebirge bereits seit Montag Corona-Risikogebiet ist, spitzte sich die Lage im Landkreis Zwickau am Mittwoch zu. Die Westsachsen verschärfen deshalb nun ihre Schutzmaßnahmen.

Nachdem das bereits seit Montag Corona-Risikogebiet ist, spitzte sich die Lage im am Mittwoch zu. Die Westsachsen verschärfen deshalb nun ihre Schutzmaßnahmen. Corona-Fall an Regenbogenschule in Taucha – weitere Fälle: Nach einem Corona-Fall in einer vierten Klasse in der Regenbogen-Grundschule Taucha hat das Gesundheitsamt am Dienstag alle Schüler testen lassen. Jetzt liegt das Ergebnis vor – es sind weitere Fälle aufgetaucht.

Soldaten unterstützen Gesundheitsamt: Bereits seit mehreren Wochen unterstützen acht Bundeswehrsoldaten vom Sanitätszug in Weißenfels das Leipziger Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten.

Bereits seit mehreren Wochen unterstützen acht Bundeswehrsoldaten vom Sanitätszug in das Leipziger Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten. OBM will zweiten Lockdown verhindern: Mit einem acht Punkte umfassenden Katalog wollen Bürgermeister der elf größten Städte zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel einen zweiten Lockdown verhindern. Sie verständigten sich in einer zweistündigen Videoschalte auf das Papier.

Mit einem acht Punkte umfassenden Katalog wollen Bürgermeister der elf größten Städte zusammen mit Bundeskanzlerin einen zweiten Lockdown verhindern. Sie verständigten sich in einer zweistündigen Videoschalte auf das Papier. Kretschmer : Weihnachtsmärkte können stattfinden: Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) sieht „keine Notwendigkeit“, Weihnachtsmärkte in Sachsen abzusagen. Die beliebten Märkte fänden unter freiem Himmel statt - wenn die entsprechenden Hygienekonzepte kontrolliert und eingehalten würden, könnten die Weihnachtsmärkte stattfinden.

Die aktuellen Corona-Zahlen

In Leipzig gibt es laut Sozialministerium 1033 bestätigte Infektionen . Am Mittwoch wurden 11 neue Fälle verzeichnet. 81 positiv Getestete und 485 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Neun Infizierte befinden sich in stationärer Behandlung.

Am Mittwoch wurden 11 neue Fälle verzeichnet. 81 positiv Getestete und 485 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Neun Infizierte befinden sich in stationärer Behandlung. In Sachsen gibt es laut Sozialministerium bislang 8905 Fälle. 184 Neuinfektionen wurden am Dienstag vermeldet.

249 Todesfälle : Nach Informationen des Sozialministeriums sind 249 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben. Am Dienstag wurden im Erzgebirgskreis und im Landkreis Meißen je ein neuer Todesfall bestätigt.

Nach Informationen des sind 249 mit dem infizierte Menschen in verstorben. Am Dienstag wurden im und im Landkreis je ein neuer bestätigt. Spitzenreiter bei den Infektionen sind laut Sozialministerium weiterhin der Landkreis Zwickau mit 1176 Fällen (+41), die seit Pandemiebeginn ermittelt wurden, dicht gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 1125 Fällen (+0). Dem folgen Dresden mit 1043 (+0) und Leipzig mit 1033 insgesamt Infektionen (+11). Im Landkreis Leipzig wurden laut SMS 299 (+12) Fälle registriert, in Nordsachsen 317 (+19), im Kreis Mittelsachsen 505 (+20).

sind laut weiterhin der mit 1176 Fällen (+41), die seit Pandemiebeginn ermittelt wurden, dicht gefolgt vom mit 1125 Fällen (+0). Dem folgen mit 1043 (+0) und mit 1033 insgesamt (+11). Im wurden laut SMS 299 (+12) Fälle registriert, in 317 (+19), im Kreis Mittelsachsen 505 (+20). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS etwa 7060 Menschen. Damit wären 1596 Infektionen aktiv.

nach Schätzungen des SMS etwa 7060 Menschen. Damit wären 1596 aktiv. In Leipzig gibt es bisher 13 Todesfälle . Ein weiterer wurde am Montag bestätigt. Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Diese stehen bereits fest.

Diverse Veranstaltungen in Leipzig sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

sind inzwischen wieder erlaubt und geplant – andere fallen weiterhin aus. Wir haben einen Überblick zusammengestellt. „Die Ärzte“ sagen Leipzig-Konzerte ab: „Die Ärzte“ wollten im November zwei Konzerte in der Leipziger Arena spielen. Corona macht der besten Band der Welt allerdings einen Strich durch die Rechnung. Wie die Musiker am Freitag auf ihrer Internetseite bekanntgaben, sagen sie die geplante Tour ab.

Wirtschaft

Arbeitslosenzahl sinkt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie : Am Leipziger Arbeitsmarkt gab es im September eine leichte Entspannung. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren 613 Menschen weniger ohne Job als im August. Es ist der erste Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie . Insgesamt sind damit 26.111 Messestädter arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,2 Prozent. Dennoch sind die Folgen der Virus-Krise weiterhin stark zu spüren. Im Vergleich zum September 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen um 33,4 Prozent gestiegen.

Am Leipziger Arbeitsmarkt gab es im September eine leichte Entspannung. Laut der waren 613 Menschen weniger ohne Job als im August. Es ist der erste Rückgang seit Beginn der . Insgesamt sind damit 26.111 Messestädter arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,2 Prozent. Dennoch sind die Folgen der Virus-Krise weiterhin stark zu spüren. Im Vergleich zum September 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen um 33,4 Prozent gestiegen. Leipzigs Tourismus leidet unter Corona: Die Corona-Pandemie hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417 000 Gäste Leipzig besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen.

Die hat die Fremdenverkehrsbranche heftig getroffen. Das schlägt sich auch im Städtetourismus nieder. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben im ersten Halbjahr 2020 nur noch 417 000 Gäste besucht. Das ist ein Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Im April war die Besucherzahl sogar um 94 Prozent eingebrochen. Sachsen rechnet mit deutlich weniger Einnahmen: Die Corona-Krise reißt in den nächsten Jahren tiefe Löcher in Sachsens Haushaltskasse. Für den nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 rechnet das Land mit insgesamt fast 670 Millionen Euro weniger Einnahmen als noch im Mai

