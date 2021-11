Die Corona-Pandemie hat in Sachsen zum inzwischen vierten Schlag ausgeholt. Im Freistaat breitet sich das Virus inzwischen wieder rasend schnell aus, bei den Gesundheitsämtern stapeln sich täglich Hunderte neue Fälle von Betroffenen, in den Kliniken werden schwere und schwerste Covid-19-Erkrankungen behandelt. Wir tragen täglich Fakten aus Leipzig, Sachsen und Deutschland zum Ausmaß der Pandemie zusammen und haben diese in 14 Grafiken aufbereitet.