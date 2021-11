Leipzig

Anderthalb Wochen nach den Herbstferien müssen in Sachsen immer mehr Schulen wegen Corona-Ausbrüchen den Lehrbetrieb einstellen. Bis zum Mittwochabend ordnete das Kultusministerium die vollständige oder teilweise Schließung von 23 Schulen an. Dazu kommt eine private Schule, bei der das Landratsamt Nordsachsen die Schließung anordnete.

„Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen“, so ein Ministeriumssprecher. Anders als in frühen Pandemie-Phasen bleibt den Eltern der betroffenen Schüler nichts anders übrig, als die Betreuung ihrer Kinder diesmal selbst zu organisieren. Eine Notbetreuung gibt es nicht.

Vier Grundschulen im Raum Leipzig komplett geschlossen

Bereits in der ersten Novemberwoche befanden sich nach Angaben des Ministeriums in Sachsen 2887 Schülerinnen und Schüler sowie 44 Lehrkräfte in Quarantäne. Einen Monat zuvor waren es noch 1259 Schüler und 28 Lehrer.

Elf Schulen, zehn Grundschulen und eine Oberschule, haben demnach mittlerweile ihren Betrieb komplett herunterfahren müssen. Allein vier davon befinden sich im Raum Leipzig. Betroffen sind Grundschulen in Grimma-Hohnstädt, in Naunhof, in Markkleeberg-Mitte sowie die 46. Grundschule in Leipzig. Zudem verbot das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen nach mehreren Corona-Fällen bereits am vergangenen Freitag den Präsenzunterricht an der Grundschule des Evangelischen Schulzentrums in Bad Düben. Die Einrichtung des Freien Trägers darf erst am kommenden Montag wieder öffnen.

In der Grundschule in Markkleeberg hatten sich bis zu diesem Mittwoch 20 Kinder infiziert. Aufgrund der „dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen“ entschied das Ministerium die Einstellung des Präsenzunterrichts bis 19. November.

Ebenfalls bis zum 19. November ist ab diesem Donnerstag die 46. Schule in Leipzig geschlossen. Dort ist in der Klassestufe 1 ein positiver – mit PCR bestätigter – Corona-Fall aufgetreten, in der Klassenstufe 2 sogar zwölf Fälle. Bei vier Schülern stand am Mittwochabend das Ergebnis der PCR-Tests noch aus. Daneben gibt es an der Grundschule fünf weitere positive Schnelltestfälle in vier anderen Klassen sowie infiziertes Hortpersonal.

Auch die Grundschule in Naunhof wurde am Mittwoch vorläufig vom Netz genommen. Dort haben sich 26 Kinder mit dem Sars-CoV2-Virus angesteckt. In den Klassenstufen 1 und 2 liegen jeweils drei Fälle vor. Die Klassenstufe 3 verzeichnet zwölf, die Klassenstufe 4 weitere acht Fälle.

In der Grundschule in Grimma-Hohnstädt waren bis zum Montag bereits 23 Corona-Infektionen in der Schülerschaft entdeckt worden. Deshalb schickte das Ministerium die Einrichtung am Dienstag in eine Zwangspause, um eine weitere Virusausbreitung zu verhindern. Die Infektionen betreffen alle vier Klassenstufen sowie sieben der insgesamt acht Klassen. Lediglich die Klasse 1a ist noch coronafrei. Ebenfalls infiziert sind zwei Lehrkräfte. Nächste Woche soll der Unterricht weiter gehen.

In zwei Leipziger Grundschulen nur einzelne Klassen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen

In der Clara-Wieck-Grundschule in Leipzig ist hingegen seit Dienstag nur die Klasse 3d betroffen, da dort fünf von 20 Schülern positiv getestet wurden. Allerdings rechnen die Behörden dort mit einer Dunkelziffer, da auch mehrere Kinder krank gemeldet waren. Die Präsenzbeschulung der Klasse ist daher bis zum Ende dieser Woche ausgesetzt.

Für die Pablo-Neruda-Grundschule in Leipzig hat das Kultusministerium vom 10. bis 12. November die teilweise Schließung festgelegt. Dort fällt lediglich für die Klasse 3c der Präsenzunterricht aus. Bereits am 1. November war ein Schüler der Klasse positiv getestet worden. Daraufhin wurde die Klasse schulintern „abgesondert“. Das heißt, sie wurde nur noch von der ein und derselben Lehrkraft unterrichtet und ging versetzt in Pausen und zum Essen. Nachdem am Montag bei zwei weiteren Schülern in der Klasse die Corona-Tests positiv ausgefallen waren und am Tag darauf auch in einer weiteren Klasse ein Kind infiziert war, wurde die teilweise Schließung verfügt.

Am Mittwochabend wurde auch für die Grundschule Döbeln-Ost eine teilweise Schließung durch das Kultusministerium angeordnet. Dort wurden sechs Infektionen in drei Klassen der Stufen 2 und 3 festgestellt. Die Klassenstufen der zweiten und dritten Klassen würden daher vom 11. bis 19. November „in häuslicher Lernzeit belassen“.

Ministerium: Schulschließungen nur im Einzelfall

Pauschale Regelungen, wann und in welcher Konstellation der Vor-Ort-Unterricht eingestellt wird, gibt es in Sachsen nicht. Die Entscheidung treffen die Behörden jeweils im Einzelfall. „Danach kann das Kultusministerium bei gehäuftem lokalen Infektionsgeschehen schulscharfe Schutzmaßnahmen wie zeitlich begrenzter Wechselunterricht oder temporäre Schulschließung anordnen“, heißt es im Kultusministerium.

Das sagen Leipziger Schulleiterinnen:

Heike Palluch reichen diese Regelungen aus. „Wir haben neun aktive Corona-Fälle über alle Stufen verteilt“, sagte die Leiterin des Kantgymnasiums in Leipzig (814 Schüler, 70 Lehrkräfte) am Mittwoch gegenüber der LVZ. Auch zwei ihrer Kollegen fielen wegen Corona-Infektionen aus. Der Schulbetrieb könne trotzdem normal weitergehen. „Es besteht für alle und überall die Pflicht um Tragen des medizinischen Mund-Nase-Schutzes. Ansonsten achten wir auf Abstand, Lüften, Hygieneregeln und Flächendesinfektion“, so Palluch weiter. Werde eine infizierte Person bei den Tests festgestellt, gehe es immer darum: „Wer hatte länger als zehn Minuten Kontakt zu der Person in einem Abstand, der geringer war als 1,5 Meter und ohne Mund-Nasen-Schutz? Das ist die Regel, nach der wir gehen.“

Ähnlich handhabt es auch Silvana Schmidt an der 68. Oberschule in der Breitenfelder Straße in Leipzig (500 Schüler, 40 Lehrer). „Wir hatten bislang noch keine Corona-Fälle, wir halten uns an die Tests und Mundschutzpflicht“, erklärte die Schulleiterin. Zudem werde schon morgens beim Betreten des Schulgeländes kontrolliert, „ob jeder Mundschutz trägt“.

GEW verlangt einheitliche Regelungen

Aktuell wird an den Schulen dreimal pro Woche getestet. Sollte ein Kind infiziert sein, würde es aus der Klasse herausgenommen, so Schulleiterin Schmidt, es würden die Eltern informiert, die ihr Kind dann abholen müssten. Alle andere Entscheidungen treffe dann das Gesundheitsamt.

Ab zwei bestätigten Corona-Fällen empfiehlt das Sozialministerium die Absonderung der gesamten Klasse. „Da es ein Leitfaden ist, können Gesundheitsämter aber auch davon abweichen“, so eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Ein Vorgehen, das keine ungeteilte Zustimmung findet. Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen, bezeichnete es auf LVZ-Nachfrage als „zwingend erforderlich“, einheitliche und transparente Regelungen einzuführen. „Zumal bei den aktuellen Ansteckungszahlen in Sachsen erneut nicht sichergestellt ist, dass die Gesundheitsämter schnell genug reagieren können.“

Von Klaus Staeubert und Florian Reinke