Leipzig

Dresden hat es bereits hinter sich, jetzt zieht die Messestadt nach: Leipzig hat am Freitag den 100.000 bestätigten Corona-Fall verzeichnet – knapp zwei Jahre nach Eintreffen des Virus in der Ostmetropole. Diesen Wert wies das Robert Koch-Institut in der Nacht aus. Hat sich inzwischen also beinahe jeder sechste Mensch in Leipzig mit Corona infiziert?

Fest steht: Die 100.000 Corona-Fälle, die Leipzig in Summe gemeldet hat, bilden kein vollständiges Bild des Infektionsgeschehens ab. In die Statistik fließen, wie auch in ganz Deutschland, nur Menschen ein, die mittels PCR-Nachweis positiv getestet worden sind. Nicht alle Personen, bei denen etwa ein Selbst- oder Schnelltest angeschlagen hat, haben allerdings einen weiteren bestätigenden Abstrich nehmen lassen. Hinzukommen asymptomatische Fälle, die nicht entdeckt wurden.

Auch Experten weisen darauf hin, dass die Dunkelziffer in der Corona-Pandemie deutlich höher ist – erst recht seit der Omikron-Welle: Ende Januar lag die Auslastung der Labore laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) im bundesweiten Durchschnitt bei 95 Prozent. Das RKI wies im Laufe der Pandemie mehrmals darauf hin, „dass die tatsächlichen Fallzahlen erheblich über den gemeldeten Fällen liegen“. Wie viele Menschen sich in Leipzig tatsächlich infiziert haben, lässt sich also nicht mit Gewissheit sagen.

Mehrfachinfektionen sind möglich

Inzwischen muss auch davon ausgegangen werden, dass sich Menschen mehrfach infiziert haben. Einer dänischen Studie zufolge ist dieses Risiko bei Omikron sogar gestiegen. Dem hiesigen Gesundheitsamt fehlt dabei allerdings ein Überblick. Die Behörde betont, dass allein Informationen zur Anzahl der Infizierten vorlägen – Mehrfachinfektionen würden nicht erfasst.

In jedem Fall sah sich das Gesundheitsamt während der Pandemie mit einem hohen Arbeitsaufwand konfrontiert, auch zuletzt kamen noch Bundeswehrsoldaten zum Einsatz. Mit mehr als 100.000 Covid-19-Fällen in Summe ordnet sich Leipzig in die Rangliste der meistbetroffenen deutschen Städte auf Platz elf ein – Berlin, Hamburg und München führen das Feld an.

Zum Freitag wies das RKI für Leipzig zudem zwei neue Todesfälle aus – insgesamt sind in der Stadt 735 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit zählt die Messestadt zu den zwölf Kreisen in Deutschland mit den meisten Todesfällen insgesamt. Sachsens größte Stadt liegt aber noch immer deutlich hinter anderen Landkreisen im Freistaat – das Vogtland, Bautzen und Meißen etwa meldeten mehr als 1000 Corona-Todesfälle, obwohl sie eine deutlich geringere Bevölkerungszahlen aufweisen.

Von flo