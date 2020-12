Leipzig

Sollte man dem Aufruf einiger Kommunen folgen und am Wochenende noch einmal den Innenstadt-Händlern mit einem großen Einkauf helfen? Oder lieber schon vor dem Lockdown zu Hause bleiben, um nicht noch mehr Infektionen zu riskieren? Ein Pro und Contra von Björn Meine und Maximilian Hempel.

Pro – von Björn Meine

Sachsens Einzelhandel steckt durch Corona in großen Schwierigkeiten. Viele Städte im Leipziger Umland fordern jetzt ihre Bürger auf, lokal einzukaufen. Solche Initiativen gab es vor Kurzem zum Beispiel in Taucha und in Markranstädt. Und jetzt, kurz vor dem Lockdown, appelliert die Stadt Grimma, das Wochenende noch einmal für den Bummel zu nutzen.

Diese Appelle sind richtig und wichtig. Die Einzelhändler in den kleineren Kommunen haben es ohnehin schwer, und die Corona-Pandemie stellt viele von ihnen vor noch größere Probleme. Manche, die spätestens am Sonntag die Rollläden runterlassen, werden sie vielleicht nie wieder hochziehen. Es ist jetzt an den Bürgern, ihren Händlern vor Ort an diesem Wochenende unter die Arme zu greifen. In Wurzen, in Grimma, in Oschatz, in Eilenburg, in Borna...

Wer dort mal in den Fußgängerzonen unterwegs war, der weiß: Hier herrscht nicht der dichte Einkaufstrubel; da freut sich jeder Händler, wenn mal zwei Leute zugleich im Laden sind. Das macht es leichter, Abstände zu halten. Klar ist: Die Geschäftsleute müssen den Einlass kontrollieren; die Maske gehört ins Gesicht; die Ordnungsbehörden müssen die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) streng kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden.

Davon abgesehen: Das Infektionsgeschehen wird nach Ansicht vieler Experten nicht durch die Einkäufer getrieben. Das große Problem sind vielmehr die vielen privaten Zusammenkünfte, die unter dem Radar laufen und bei denen sich das Virus ausbreitet.

Wer die Vorgaben einhält und wer große Menschenansammlungen meidet, wer sich also verantwortungsvoll in seiner Stadt bewegt – der sollte seinem Schuhhändler, seinem Modegeschäft oder seinem Spielzeugladen an diesem Wochenende nochmal einen Besuch abstatten. Der sollte seine Weihnachtsgeschenke vor Ort kaufen – ab Montag online. Und der sollte diese Solidarität auch dann nicht vergessen, wenn der ganze Spuk im nächsten Jahr hoffentlich endlich vorbei ist. Für eine lebendige Innenstadt – auch nach Corona.

Contra – von Maximilian Hempel

Es wird dieses Jahr zu Heiligabend sehr still in tausenden Wohnzimmern. Manch einer wird in Gedanken bei einem geliebten Familienmitglied oder einem Freund sein, der in einem Krankenhaus liegt. An anderen Orten werden Stühle am gedeckten Gabentisch für immer leer bleiben. Denn die Corona-Pandemie fordert in Deutschland mehrere hundert Todesopfer – jeden einzelnen Tag.

Die Landesregierung hat sich nun zum längst überfälligen Lockdown durchgerungen. Ab Montag wird in Sachsen das öffentliche Leben ein zweites Mal weitgehend heruntergefahren. Es macht jedoch fassungslos, dass Einzelhändler und Kommunen kurz vor dem sprichwörtlichen Ladenschluss die Bürger dazu aufrufen, noch einmal kräftig shoppen zu gehen. Wenn sich dieser Wunsch erfüllt, schieben sich am Sonnabend tausende Menschen durch sächsische Fußgängerzonen und stürmen die Läden. Es wäre ein Superspreader-Event, bei dem sich vermutlich unzählige Menschen gegenseitig anstecken würden.

Dass es vielerorts Hygienekonzepte gibt und mittlerweile das Einkaufen mit Maske Alltag ist, zählt nicht als Gegenargument. Wer sich stundenlang in Einkaufszentren und Läden mit dutzenden oder gar hunderten fremden Menschen in geschlossenen Räumen aufhält, der setzt sich einem hohen Infektionsrisiko aus. Da hilft auch keine Maske mehr.

Sachsen befindet sich derzeit in einer kritischen Lage. Die Infektionszahlen steigen weiter drastisch, Krankenpfleger arbeiten auf Intensivstationen am Limit, Menschen sterben. Wer an diesem Wochenende die Bürger zum Weihnachtsbummel in die Innenstädte lockt, der nimmt bewusst weitere Tote in Kauf. Jeder Kontakt, der vermieden werden kann, hilft uns die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen – von stoppen kann nicht mehr die Rede sein.

Hinter jedem Corona-Toten steht ein trauriges Schicksal. Viele Familien werden dieses Jahr kein fröhliches Fest feiern. Zum Schluss bleibt eine bittere Erkenntnis: Was nützt mir das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn es im kommenden Jahr niemanden mehr gibt, der es entgegen nehmen kann?

Von Björn Meine und Max Hempel