Corona lässt Arbeitslosigkeit in Leipzig stark steigen

Leipzig

Jetzt ist die Corona-Kurve in Leipzigs Arbeitsmarktstatistik deutlich zu sehen: Mit 26 724 Arbeitslosen gab es im Augst exakt 6170 Betroffene mehr als vor einem Jahr – das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent. „Junge Leute sind in den letzten Monaten schneller freigesetzt worden oder haben den Einstieg nach der Ausbildung nicht geschafft“, beschreibt Nadia Arndt, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Leipzig, die Entwicklung.

Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat Juli betrug bei den Unter-20-Jährigen 185 Personen (+37,6 Prozent) und bei den Unter-25-Jährigen 459 Menschen (+17,2 Prozent). Zum Vorjahres-August lag der Anstieg bei 24 beziehungsweise 44,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote der Stadt Leipzig kletterte auf 8,4 Prozent (Vormonat: 8,1 Prozent). Im August 2019 lag diese Quote noch bei 6,4 Prozent.

Kurzarbeit geht stetig zurück

Wie die Agentur mitteilte, haben seit Jahresbeginn insgesamt 7260 Leipziger Betriebe in der Agentur für Arbeit Kurzarbeit angezeigt. In diesen Betrieben arbeiten 95 992 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Besonders betroffen sind Unternehmen der Gastronomie (826), des Einzelhandels (757) und des Gesundheitswesens (709). „Wir hatten im April den Höhepunkt bei den erstmaligen Anzeigen mit 5412, im Mai waren es nur noch 428, im Juni 129 und im Juli 50 Unternehmen“, so Arndt. „Die angezeigte Kurzarbeit geht seit April stetig zurück. Ich sehe bisher in Leipzig keine Entwicklung raus aus der Kurzarbeit und rein in die Arbeitslosigkeit. Die Unternehmen versuchen, ihr Personal zu halten.“

Agentur hofft auf Besserung

Das Jobcenter Leipzig betreut aktuell 44 470 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Im Vergleich zum Vormonat betrug dort der Anstieg 217 Betroffene. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl um 2675 Personen. „Im nächsten Monat rechne ich saisonbedingt mit einem Rückgang der Anzahl arbeitsloser Menschen“, beschreibt Arndt die Aussicht auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Leipzig.

Seit Oktober 2019 wurden der Arbeitsagentur Leipzig 2601 Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 443 weniger als vor einem Jahr um diese Zeit. Gegenwärtig sind davon noch 812 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Die Arbeitsagentur hat für junge Leute eine spezielle Telefonhotline zur Beratung eingerichtet. Von Montag bis Donnerstag sind dort von 10 bis 15 Uhr Berufsberater telefonisch unter 0341 91333333 oder per E-Mail erreichbar.

Von Andreas Tappert