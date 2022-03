Leipzig

Die Beschäftigten im Leipziger Gesundheitswesen trifft die aktuelle Coronawelle zur Unzeit. Die Last von zwei Jahren Pandemie, die in erster Linie sie zu schultern hatten, liegt noch schwer auf ihren Schultern. Und nun sind wieder sie besonders hart betroffen. Entweder werden sie selbst krank, oder sie müssen die Arbeit der ausfallenden Kolleginnen und Kollegen mit stemmen.

Lesen Sie auch Personalausfall und mehr Covid-Fälle: Leipzigs Kliniken in der Corona-Zange

Das hat nun erneut Konsequenzen für die Versorgung der Bevölkerung, weil Operationen verschoben werden müssen. Auch die Branchen der Wirtschaft haben heftig mit den Auswirkungen der hoch infektiösen Omikron-Variante zu kämpfen. Doch die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, die uns durch eine Viruswelle nach der nächsten manövriert haben und zwischendurch kaum durchatmen konnten, sehen weiter kein Land – und wir können ihnen gar nicht genug danken für diesen andauernden Kraftakt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist nicht nur diese Pandemie, die uns allen in den Knochen steckt. Es ist der Krieg in Europa, der uns zusätzlich mürbe macht, und der eine weitere Herausforderung für das Personal in unseren Kliniken bereithalten könnte: Wenn nicht bald Frieden einkehrt in der Ukraine, wenn die Kämpfe dort noch heftiger und noch erbitterter geführt werden, dann landen die Verletzten auch auf den Krankenstationen in Leipzig. Man mag sich nicht ausmalen, wie wir dastehen würden mit einer noch schlechteren Impfquote oder einem weniger leistungsstarken Gesundheitssystem.

Von Björn Meine