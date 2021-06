Corona sorgt für erhöhtes Risiko von Badeunfällen – so bleiben Sie im Wasser sicher

Leipzig

Die ersten heißen Sommertage haben viele Leipzigerinnen und Leipziger an die lokalen Seen und Badestellen gelockt. Eine traurige Begleiterscheinung waren viele teils tödliche Badeunfälle: Allein in der vergangenen Woche gab es 18 Badetote in Deutschland. Im letzten Jahr kamen in Sachsen laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 22 Menschen durch Ertrinken zu Tode – 18 davon in Seen, Teichen und Flüssen. Die DLRG befürchtet, dass die coronabedingte lange Schwimmpause in diesem Sommer für ein erhöhtes Unfallrisiko beim Baden sorgen könnte.

Mehrere Einsätze am Markkleeberger See

Am Markkleeberger See mussten am Samstag laut DLRG Leipzig mehrere Personen gerettet und behandelt werden. Ein Kind sei kurzzeitig unter der Wasseroberfläche verschwunden, zwei andere seien auf ihren Luftmatratzen abgetrieben, alle konnten jedoch ohne Verletzungen gerettet werden. Für zwei schwere Verletzungen sorgten dagegen die hölzernen Buhnen, die von Kindern gern zum Klettern und Spielen genutzt werden – laut DLRG ist das aufgrund der Rutschgefahr lebensgefährlich. Am Montag musste in der Eilenburger Kiesgrube eine Frau aus dem Wasser gerettet werden. Die 65-Jährige war beim Schwimmen kollabiert.

Bereits jetzt größere Zahl an Nichtschwimmern

„Ob es in diesem Jahr tatsächlich mehr Notfälle gibt als üblich, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, so Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG. „Was wir aber feststellen konnten: Der Anteil an Nichtschwimmern unter den geretteten Personen ist deutlich größer als in den vergangenen Jahren – bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen.“ Die DLRG befürchtet, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren weiter steigen könnte.

Der Schwimmunterricht an Schulen konnte seit Beginn der Pandemie nur sehr eingeschränkt stattfinden, und auch fähige Schwimmerinnen und Schwimmer könnten seit dem letzten Sommer aus der Übung gekommen sein. „Die Schwimmbäder waren lange geschlossen, und Corona hat bei vielen zur Verschlechterung der Fitness beigetragen“, sagt Wiese. Das könne schnell zur Selbstüberschätzung führen, also sei Vorsicht geboten: Nur weil man im letzten Jahr quer über den See schwimmen konnte, müsse das in diesem Sommer nicht auch so sein.

DLRG: Nicht allein schwimmen, Baderegeln beachten

Auch das Ausweichen auf unbeaufsichtigte Badestellen, um Menschenmassen in Freibädern oder an den großen Seen zu umgehen, sollte gut überlegt sein: „Am besten sollten Sie nur an beaufsichtigten Badestellen ins Wasser gehen“, sagt Wiese. „Wenn sie aber an einer unbeaufsichtigten Stelle schwimmen, dann bitte nur dort, wo bereits andere Menschen sind. Gehen Sie niemals ganz allein ins Wasser!“

Ansonsten kann Wiese nur immer wieder an alle Schwimmenden appellieren, die Baderegeln der DLRG zu beherzigen. Das sind die klassischen Grundsätze wie „Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser“ oder „Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich“, die Kindern oft als allererstes beigebracht werden. „An diese Regeln sollten sich nicht nur Kinder halten“, sagt Wiese, „für die Großen sind sie genauso wichtig.“

