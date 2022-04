Leipzig

Nein, Gesetze bricht man nicht. Auch nicht, wenn der Staat gerade nicht hinsieht. Wenn es also die Gesundheitsämter jetzt nicht mehr schaffen, Infizierte rechtzeitig in Quarantäne zu schicken (oder unangekündigt an ihren Türen zu klingeln), dann ist das trotzdem kein Grund, die Quarantänepflicht einfach abzuschaffen. Oder gilt auf einer Straße, an der keine Blitzer stehen, auch kein Tempolimit?

Es kontrolliert sie doch eh keiner mehr, also lasst uns alle Schutzmaßnahmen abschaffen – so argumentieren jetzt einige, die glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger es am besten wüssten, wie wir diese Pandemie beenden. Von „Eigenverantwortung“ reden sie dann gern. Ein herrliches Wort! Es kündet von einer Welt der Mündigen und Vernünftigen, die Gesetze höchstens noch als losen Orientierungsrahmen brauchen. Das Paradies der Gutmenschen.

Nur, sanfte Erinnerung, hat das mit der Eigenverantwortung ja schon beim Impfen nicht so gut geklappt. Hier in Sachsen etwa, wo immer noch mehr als ein Drittel der Menschen nicht vollständig geimpft sein möchte.

Quarantäne per Gesetz – sonst macht es ja keiner

Eigenverantwortung, das würde jetzt heißen: Abschaffung der Quarantänepflicht. Wie viele würden sich dann wohl noch freiwillig isolieren, nach einem positiven Test? Es hält sich ja jetzt schon jeder fünfte Infizierte nicht daran – dabei steht es noch unter Strafe und kann recht teuer werden.

Gesundheitsminister Lauterbach hat kürzlich noch einmal daran erinnert: „Corona ist keine Grippe.“ Und genau so ist es. Das Virus ist weiterhin hochansteckend. Es führt auch heute noch zu schweren Verläufen, zu unerforschten Langzeitfolgen. Niemand möchte freiwillig Corona bekommen. Und da wollen wir ohne Masken in einen Supermarkt, in dem sich potenziell auch Corona-Positive tummeln?

Die Inzidenzen sinken, zum Glück. Die frisch gewonnene Freiheit dürfen wir jetzt auf keinen Fall leichtfertig aufs Spiel setzen. Dazu gehört, dass Infizierte fünf Tage lang zu Hause bleiben müssen. Ja, per Gesetz. Denn nur so ist klar, dass es notwendig ist.

Von Josa Mania-Schlegel