Viele Menschen sind mit Blick auf eine mögliche Immunisierung gegen das Coronavirus zurzeit verunsichert. Derzeit stehen unter anderem Schwangere vor der Frage, ob sie sich impfen lassen sollen. Besonders heikel: Die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) und die Sächsische Impfkommission (Siko) bewerten die Lage unterschiedlich und geben keine einheitliche Empfehlung ab. Über die Hintergründe und den aktuellen Stand haben wir mit Professor Michael Borte gesprochen. Er ist Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Siko.

Sie plädieren für die Impfung ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Warum?

Das Risiko einer Frühgeburt ist 80 Prozent höher, wenn sich eine Schwangere mit dem Coronavirus infiziert. Die wissenschaftlichen Daten zeigen deutlich, dass eine Covid-19-Erkrankung eine ernsthafte Gefahr darstellt – für die Schwangere und für das Kind. Bei Infektionen in der Schwangerschaft landen die Betroffenen leider sechs mal häufiger auf einer Intensivstation und müssen viel häufiger beatmet werden als gleichaltrige nicht schwangere Frauen. Das zeigt eine aktuelle Studie aus dem „New England Journal of Medicine“.Das begründet die Notwendigkeit, über einen Impfschutz für Schwangere nachzudenken, und die Siko hat das klar befürwortet.

Die Stiko teilt diese Einschätzung nicht.

Ja, aber die Siko hat schon immer auf der Basis fachlich-wissenschaftlicher Daten früher entschieden und Impfungen empfohlen, die dann später von der Stiko übernommen wurden. Nach meiner Einschätzung setzt die Siko den aktuellen Stand der Wissenschaft einfach zügiger in Empfehlungen um; meist geht es da um den Schutz von Kindern. Das war schon bei den Impfungen gegen Humane Papillomviren (HPV) und gegen Rotaviren so. Ich habe in den letzten drei Jahren kein Kind mehr mit einer Rotavirus-Infektion auf Station sehen müssen. Die waren früher schwerst krank, aufgrund von Durchfällen oftmals extrem ausgetrocknet.

Durch die Impfung von Schwangeren drohen keine Komplikationen?

Die bereits erwähnte Studie berichtet auch über 35.000 schwangeren Frauen, die in den USA mit Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft wurden, was hier sehr sicher war. Es gab es keine Auffälligkeiten – zum Beispiel mit Blick auf die Rate an Frühgeburten.

Professor Michael Borte (Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission). Quelle: Alexander Weingarten

Wir haben es aber mit einem Impfstoff zu tun, der auf einem neuen Wirkprinzip basiert. Es geht also um unbekannte Unbekannte. Besteht nicht die Gefahr, dass Neugeborene später im Leben Probleme bekommen, von denen wir jetzt noch nichts ahnen?

Das ist eine wichtige und berechtigte Frage, denn natürlich können da erst Langzeitdaten verlässliche Antworten liefern. Es ist aber nach aktuellem Stand nicht von Langzeitfolgen auszugehen. Aus meiner Sicht überwiegt der Nutzen ein eventuelles Risiko deutlich. Denn die Sars-CoV-2-Antikörper werden über die Impfung der Mutter auch schon an das Kind im Mutterleib weitergegeben, das dann als Neugeborenes bereits einen sehr guten Schutz hat. Das ist wichtig, weil Säuglinge und Kleinkinder in der Gruppe der Kinder häufiger einen schweren Krankheitsverlauf haben. Wir empfehlen aus den gleichen Gründen ja auch andere Impfungen für Schwangere – zum Beispiel gegen Keuchhusten.

Als nächstes stehen Impfungen von Kindern mit mRNA-Impfstoffen an. Ist das richtig?

Auf jeden Fall. Fünf bis sieben Prozent der infizierten Kinder weisen Long-Covid-Verläufe auf. Ich hoffe, dass wir bald eine richtige Kinder-Impfung zur Verfügung haben.

Dennoch blicken viele Menschen mit einer grundsätzlichen Sorge auf Impfungen, manchen ist das nicht geheuer.

Impfungen gehören zu den segensreichsten Hilfsmitteln der modernen Medizin. Ich habe in meinem Berufsleben leider Kinder zum Beispiel an Meningokokken-B-Infektionen sterben sehen. Das muss nicht sein, das kann man sicher und effektiv durch Impfungen verhüten.

