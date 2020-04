Leipzig

Wenn die Menschen nicht feiern dürfen, dann wird auch nicht so viel verschenkt – darunter leidet der Onlineshop Schönherum von Stefanie Guckau. Sie fertigt Geschenkverpackungen, Karten und weitere Artikel an. Derzeit freut sie sich wie viele andere Einzelhändler über jede noch so kleine Bestellung.

Seit fünf Jahren ist Guckau selbstständig. Seit letztem Jahr kreiert sie ihre eigenen Postkarten und Papeterieutensilien. Eigentlich wollte sie ihr Händlernetz aufbauen, sodass ihre Waren auch in den Geschäften Leipzigs angeboten werden. Doch das Coronavirus hat ihr einen Strich durch die Rechnung gezogen.

Homeschooling wird zum Spagat

„Mir geht’s den Umständen entsprechend gut. Meine Familie ist gesund, das ist die Hauptsache“, sagt sie. Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen bekommt auch sie zu spüren. Hochzeitsfeiern oder Firmenjubiläen fallen weg, die Bestellungen gehen zurück und auch das Ostergeschäft lief schon mal besser. Hinzu komme, dass sie zwei Grundschulkinder zu Hause hat. Ihr Mann ist auch selbstständig, wodurch das Homeschooling zu einem Spagat wird. Gefühlt komme sie derzeit nur an zwei Tagen in der Woche zum konzentrierten Arbeiten. „Ich versuche, alle laufenden Kosten zu decken“, sagt Guckau.

Die Inspiration zu ihren Eigenkreationen bekomme sie auch von ihren Kunden. In den sozialen Medien sieht sie, was den Leuten gefällt, wird selbst aktiv und macht Umfragen. Die Motive zeichnet sie mit Liebe. „Meine künstlerische Ader war schon immer da.“ Auch wenn Kunden spezielle Farben wünschen oder florale Muster, versucht sie es umzusetzen. So verpackt sie beispielsweise Geschenke in den Farben, die ein Hochzeitspaar für die Dekoration gewählt hat. Für neue Kreationen ist diese Zeit, die sie nun hat, sehr gut. Sie kann sich ausprobieren, sodass sie nun eine neue Muttertagskarte in ihrem Angebot aufnehmen konnte.

Bestellungen auch für Feste zum späteren Zeitpunkt

Unterstützt werden kann sie über Bestellungen. Sie ist über ihre Webseite www.schoenherum.de, per Telefon und E-Mail erreichbar. Auch für Anfragen für Weihnachtsgeschenke oder andere Feste, die später im Jahr liegen, ist sie dankbar. So komme ihr Geschäft nahtlos ins Rollen, wenn die Coronakrise vorbei ist. Die Ware wird kontaktlos geliefert, kann aber auch bei ihr im Büro abgeholt werden.

Sie hofft darauf, dass kein Einzelhändler zumachen muss und glaubt daran, dass diese Zeit für etwas gut sein wird. „Wir leben das Leben vorwärts“, so Guckau, „und verstehen es rückwärts.“

Von Nicole Grziwa