Normale Vorlesungen und Seminare wird es an der Leipziger Uni in diesem Semester nicht mehr geben. Wegen der Corona-Pandemie verzichtet das Rektorat auf alle Präsenzveranstaltungen. Den Studierenden geht das noch nicht weit genug.

So leer wie in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät wird es in diesem Semester in den meisten Räumen der Leipziger Uni bleiben. Quelle: André Kempner