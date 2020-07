Coronatest für Reiserückkehrer? Urlauber am Leipziger Flughafen haben gemischte Gefühle

Leipzig/Schkeuditz

Wer künftig aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, kann unmittelbar nach der Einreise einen Coronatest machen. Wer keinen negativen Test hat, muss wie bisher für zwei Wochen in häusliche Isolation. Auch am Flughafen in Schkeuditz soll eine Teststelle eingerichtet werden.

Evelyn Schuster, Sprecherin der Mitteldeutschen Flughafen AG erklärt, dass man den Gesundheitsämtern die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle. In Leipzig gehen die Behörden jetzt in die Planung. Wie genau die Teststelle am Flughafen organisiert werden soll, ist noch unklar. Eine Sprecherin der Stadt erklärte am Freitagnachmittag, dass vermutlich in einem Drei-Schichten-System gearbeitet wird. Wie viele Mitarbeiter dafür benötigt werden, sei noch nicht absehbar. Fest steht schon: Die Tests werden für die Urlauber kostenlos sein.

Leipziger Flugverkehr noch ruhig

Am Leipziger Flughafen dürften die neuen Teststellen allerdings noch nicht allzu voll werden. Sechs Passagiermaschinen landeten dort am Freitag. Zum Vergleich: Vor genau einem halben Jahr waren es 23 Flüge. Die Reisenden in Schkeuditz sehen den Coronatests für Reiserückkehrer mit gemischten Gefühlen entgegen.

Frank Helm aus Leipzig ist mit seiner Frau und den zwei Enkeln auf dem Weg nach Bulgarien. Coronatests für Reiserückkehrer direkt am Flughafen hält der 60-Jährige für lächerlich. „Wir wissen, hier ist was gewesen, aber aktuell ist doch wenig erkennbar.“ Seine Frau Simone dagegen findet das gut. Sie würde sich lieber testen lassen, als zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Beide allerdings erklären auch die verschiedenen Maßnahmen in den Ländern zum Problem.

Ehepaar Helm aus Leipzig mit den Enkeln atmet vor dem Abflug nochmal durch. Quelle: Christian Modla

Sie seien zu Beginn der Coronakrise im März aus dem Urlaub in Thailand zurückgekehrt. „Dort war es sehr streng. Überall standen Desinfektionsmittel, wir mussten Masken tragen. Auch im Flieger nach Deutschland. Beim Inlandsflug zurück nach Leipzig war das dann aber nicht mehr Pflicht, es wurde gegessen und getrunken. Die Stimmung war eine andere, alles wurde weniger ernst genommen.“

Abschreckende Maßnahme

Wer aus dem Flieger kommt, soll so schnell wie möglich in den Testbereich. „Das fände ich schon sehr abschreckend. Egal ob krank oder nicht, man würde sich in der Situation komisch fühlen“, ist die Meinung von Kathrin W. Auch den Coronatest auf freiwilliger Basis sieht sie kritisch. Wirklich einen machen würde die 20-Jährige nur, wenn sie sich krank fühlt. Allerdings: Vor ihrem Abflug hat sie die Infektionsraten in Bulgarien verfolgt – wären die stark angestiegen, wäre sie nicht in den Urlaub geflogen.

Marvin Köhler aus Bad Sachsa am Leipziger Flughafen: „Aufgezwungene Test sind nie gut“. Quelle: Christian Modla

„Aufgezwungene Test sind nie gut“, findet Marvin Köhler aus Bad Sachsa im Hinblick auf die Regelungen. Er war in Bulgarien. Dort seien die Maßnahmen lockerer gewesen als in Deutschland. Allerdings: Maskenpflicht gab es auch in Bulgarien. „Die haben wir eingehalten, viele andere Maßnahmen sind uns nicht aufgefallen.“ Hätte er das Gefühl, einem erhöhten Risiko einer Infektion ausgesetzt gewesen zu sein, würde sich Köhler allerdings freiwillig testen lassen.

Cornelia Wolker aus Berlin ist auf den Weg nach Lanzarote und würde sich testen lassen: „Lieber so als zwei Wochen vorsorgliche Quarantäne.“ Quelle: Christian Modla

Lieber einen Test als Quarantäne

Cornelia Wolker aus Berlin fliegt mit ihrem Mann und den zwei Kindern von Leipzig nach Lanzarote. Anders als das spanische Festland sind die kanarischen Inseln vom Coronavirus bisher weniger stark betroffen. Ein Test oder Quarantäne bei der Rückkehr bleibt daher für die Familie unwahrscheinlich. Dennoch: Wolker findet die Möglichkeit, sich direkt nach der Ankunft testen zu lassen gut. „Allein schon für ein gewisses Sicherheitsgefühl“, sagt die 35-Jährige. „Lieber so als zwei Wochen vorsorgliche Quarantäne.“ Mehr Gedanken macht sie sich allerdings über die Reise an sich. Besonders für die Kinder sei das Tragen der Maske über einen längeren Zeitraum ungewohnt.

Maurice Welzel kommt aus dem Urlaub in Bulgarien. Seine Meinung: Test ja, aber bitte nicht zu aufwendig. Quelle: Christian Modla

Maurice Welzel kommt ebenfalls aus dem Urlaub in Bulgarien. Mit dem Pflichttest hätte er kein Problem. „Wenn das alles nicht zu zeitintensiv ausfällt, wäre das schon okay.“ Der 26-Jährige Erfurter würde jedoch die Möglichkeit freiwilliger Test weiter bevorzugen – und bei einer Rückkehr auch einen machen, hätte er ein ungutes Gefühl. „Die Sicherheit möchte man selber ja auch haben und niemanden anstecken.“

Das Ehepaar Alexandra und Maik Witters aus Köthen steht Test statt Quarantäne ebenfalls positiv gegenüber. „Damit sind alle auf der sicheren Seite. In den Urlaub wollen wir ja auch“, sagt die 47-Jährige. „Zudem wäre unser Umfeld geschützt. Ich würde den Test auch freiwillig machen.“ Trotz geringer Infektionsgefahr in Bulgarien waren sie im Urlaub vorsichtig, erklärt sie.

Maik und Alexandra Witters kommen aus dem Urlaub in Bulgarien. Trotz niedrigem Infektionsrisiko waren sie auch dort vorsichtig unterwegs. Quelle: Christian Modla

Große Menschengruppen haben sie gemieden, sind viel alleine spazieren gegangen. Im Hotel sei man sehr gut mit der Situation umgegangen. Das Personal trug Masken, Desinfektionsmittel standen zur Verfügung. „Viele Urlauber sind dennoch ohne Maske rumgelaufen und haben sich wenig um die Regelungen geschert. Im Flugzeug gerade eben saßen wieder einige ohne Schutz da. Die Flugbegleiter haben dazu nichts gesagt“, erklärt Maik Witters. Wie seine Frau befürwortet er eher die Bestrebungen der Gesundheitsminister.

