Coronavirus: Das passiert bei einem Verdachtsfall in Leipzig

Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Fünf bestätigte Fälle gibt es bereits, alle in Bayern. Was ist, wenn das Virus Leipzig erreichen sollte? Wer führt die Tests in der Messestadt durch? Und wie hoch ist überhaupt die Gefahr, mit dem neuartigen Virus infiziert zu werden? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann besteht ein Verdachtsfall ?

Ein Verdachtsfall besteht, wenn Menschen die Symptome einer akuten Atemwegsinfektion aufweisen und 14 Tage vor Ausbruch der Krankheit in China waren oder Kontakt zu einem Patienten hatten, bei dem das Coronavirus bestätigt wurde.

Wer führt in Leipzig die Tests durch?

Seit mehreren Tagen bietet die Virologie des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) entsprechende Untersuchungen an – und zwar rund um die Uhr. Innerhalb von drei Stunden liegt das Ergebnis vor, ob ein Patient mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Bis dahin werden die Patienten in Einzelzimmern untergebracht, um eine Ansteckungsgefahr zu verhindern. Ab kommender Woche führt auch das Klinikum St. Georg diese Tests durch. Bislang haben die Mitarbeiter am UKL 32 Proben aus ganz Sachsen untersucht. In allen Fällen war der Befund negativ.

Was passiert, wenn sich der Coronavirus bestätigen sollte?

Fällt das Testergebnis positiv aus, bleibt die Isolierung bestehen. Zusätzlich werden dann auch diejenigen für 14 Tage beobachtet, mit denen der Coronavirus-Patient zuletzt Kontakt hatte. Die Infizierten kommen entweder ins Uniklinikum oder ins St. Georg. Als einziges Kompetenz- und Behandlungszentrum für Infektiologie in Mitteldeutschland verfügt Letzteres über zwölf Isolierzimmer sowie 44 Betten auf zwei Infektionsstationen.

Wie wird das Coronavirus behandelt?

Ein spezifisches Medikament gegen das neuartige Virus gibt es noch nicht. Entsprechende Studien dauern noch an. Behandlungen erfolgen daher symptomatisch. Dazu gehören beispielsweise Kortisonspräparate, eine intravenöse Flüssigkeitszufuhr oder Beatmungshilfen.

Am Institut für Virologie des UKL werden Verdachtsfälle einer Infektion mit dem Coronavirus untersucht. Quelle: Stefan Straube/UKL

Kann ich mich ohne Anlass auf das Coronavirus untersuchen lassen?

Nein. „Ein vorsorglicher Test bei Gesunden auf das Coronavirus wird nicht durchgeführt", sagt Prof. Christoph Lübbert, Leiter der Infektiologie am UKL und Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Klinikum St. Georg.

Wie groß ist überhaupt die Gefahr?

Die Mehrheit der Experten schätzt die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland als gering ein, so auch die Mediziner in Leipzig. Chefarzt Lübbert verweist in diesem Zusammenhang auf die weltweit bereits ergriffenen Maßnahmen, um das Virus unter Kontrolle zu bringen. So hat die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) am Donnerstag die einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das bedeutet, dass die mehr als 190 Mitgliedsländer von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung untereinander koordinieren.

Prof. Christoph Lübbert, Infektologe am UKL. Quelle: Stefan Straube/UKL

Und was ist mit der normalen Grippe?

Nach Ansicht Lübberts geht von der von einem normalen Grippe-Virus eine größere Gefahr für die Gesundheit der Leipziger aus als vom Coronavirus. Die Influenza beschäftige die Leipziger Ärzte auch in diesem Winter, sagt der Chefarzt. Das belegen auch die neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts. Demnach wurden in Sachsen seit Beginn der Grippe-Saison im September 2401 Fälle gemeldet, darunter ein Todesfall. In der vierten Kalenderwoche des neuen Jahres gab es zudem einen hohen Anstieg: In diesem Zeitraum kletterte die Zahl der Grippe-Fälle im Freistaat um 1088.

