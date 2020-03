Coronavirus: Fußball-Spitzenspiel findet statt, Konzerte ebenfalls

Leipzig

Das Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur findet nach LVZ-Information am Dienstag wie geplant statt. Am Vormittag hat es dazu eine Beratung mit dem Gesundheitsamt gegeben. Das Hinspiel in London hatte RB Leipzig mit 1:0 gewonnen. Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) am Wochenende empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Fußballspiele könnten auch ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Konzerte: Künstler wollen ihren Job machen

Im Leipziger Veranstaltungskalender stehen für die kommenden Tage viele große und kleine Events. Bezüglich der geplanten Konzerte seiner Agentur sagt Kulturveranstalter Rodney Aust (48): „Alle Veranstaltungen finden statt, außer es sagt jemand wie das Gesundheitsamt, dass es nicht geht. Wir werden uns an der Panikmache nicht beteiligen. Zumal ja alle ihren Job machen wollen, auch die Künstler. Es kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er zum Konzert geht oder nicht. Erst mal sollten wir besonnen bleiben und versuchen, unseren Lebensrhythmus in normalen Bahnen zu belassen."

Betroffen sind folgende Veranstaltungen des Bernd Aust Kulturmanagements in Leipzig: Johannes Oerding im Haus Auensee (9. März), Mads Langer im Werk 2 (19. März), Kytes im UT Connewitz (21 März), Mc Fitti im Schauspiel (27. März), Legends of Entertainment in der Schaubühne Lindenfels (30. März).

Auch die Arena Leipzig hat bislang keine Konzerte abgesagt. Stattfinden werden demzufolge die für diesen Monat geplanten Konzerte von James Blunt (10. März), Attack on Titan (13. März), „Unser blauer Planet II – Live in Concert“ (17. März), Disney in Concert (25. März) und Roland Kaiser (27. März).

Gespräche im Zeitgeschichtlichen Forum

Auch die geplanten Veranstaltungen im Zeitgeschichtlichen Forum finden statt: Freitag, 13. März, Lesung und Gespräch zum Thema Treuhand (17 Uhr) sowie die Buchvorstellung und das Gespräch zum Thema „Sachsen – Eine Hochburg des Rechtsextremismus?“ (19.30 Uhr), außerdem die Veranstaltungen „Forum Live“ zu aktuellen Ausstellungen am 17. März und 24. März.

Von Kerstin Decker