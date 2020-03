Coronavirus: Leipziger Buchmesse wird abgesagt

Leipzig

Die Leipziger Buchmesse wird aufgrund der Gefahr durch den Coronavirus abgesagt. Das haben Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), Leipziger Gesundheitsamt und Messeverantwortliche nach LVZ-Informationen am Dienstag in der Dienstberatung im Neuen Rathaus entschieden.

Am Montag wurde auch in Sachsen die erste Infektion mit dem gefährlichen Virus bestätigt. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mitteilte, habe sich ein Rentner infiziert, der gemeinsam mit einer Corona-infizierten Person aus der Region Hannover mit dem Bus von Italien nach Deutschland gereist war. Der Mann befinde sich mit seiner Frau in häuslicher Isolation. Aus welchem Ort der Infizierte genau kommt, ist nicht bekannt.

Weiter Infos in Kürze ...

Von LVZ