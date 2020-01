Coronavirus: Leipziger Katastrophenschutz ist auf den Notfall vorbereitet

Leipzig

Bisher gibt es im Freistaat noch keine bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus, doch angesichts erster Erkrankungen in Deutschland scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es soweit ist. Geht es nach den Rettungskräften in Leipzig, besteht jedoch kein Grund zur Panik: „Im Falle einer Epidemie oder Pandemie sind wir vorbereitet“, sagt Feuerwehrsprecher Torsten Kolbe, zugleich Leiter des Katastrophenschutzes in der Messestadt.

Im Notfall würden mehr als 1400 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie zahlreiche ehrenamtlich Aktive etwa beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) oder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) bereit stehen. Diese seien zum Teil auch bei den jüngsten Evakuierungen nach Bombenfunden im Dezember zum Einsatz gekommen. Wichtig sei im Fall der Fälle eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ämtern, Institutionen und Organisationen. Dies werde in regelmäßigen Übungen geprobt, sagt Kolbe. Auch eine speziell geschulte und ausgerüstete Dekontaminationseinheit stünde zur Verfügung und probe immer wieder für den Notfall. Im Hinblick auf den Coronavirus sind aus Sicht der Rettungskräfte zwar keine speziellen Übungen nötig. Dennoch wird das Thema durchgehend beobachtet. „Wenn wir benötigt werden, sind wir bereit“, versichert Kolbe.

Technisches Hilfswerk ist ebenfalls vorbereitet

Auch beim Technischen Hilfswerk ( THW) ist man auf ein mögliches Katastrophenszenario vorbereitet. Nach Angaben der Leiterin der Leipziger Regionalleitstelle, Magdalena Straßburger, verfügt das THW über entsprechende Schutzausrüstung und könnte im Fall der Fälle sogenannte Dekontaminationsanlagen betreiben. Damit werden Fahrzeuge aus verseuchten Gebieten mit Desinfektionsmitteln gereinigt, um anschließend keimfrei in sichere Gebiete zu fahren. „Auch das Coronavirus können wir damit bekämpfen“, sagt Straßburger.

Darüber hinaus bereiten sich die ehrenamtlichen THW-Mitglieder regelmäßig auf Krisenszenarien aller Art vor. „Das gehört grundsätzlich zu unseren Übungen dazu“, sagt Straßburger. Aufgrund der aktuellen Situation werde eine mögliche Epidemie im diesjährigen Ausbildungsplan wohl einen höheren Stellenwert einnehmen, vermutet sie.

DRK warnt vor Panikmache

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) gibt sich demonstrativ gelassen und warnt vor einer Panikmache. „Wir wollen uns nicht an einer Dramatisierung beteiligen“, sagt Kai Kranich, Sprecher des DRK Sachsen. Dennoch seien die haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräfte für das Thema Coronavirus sensibilisiert.

Im Fall einer Pandemie würden zunächst sogenannte Schnelleinsatzgruppen (SEG) alarmiert, erklärt Kranich. Diese gingen in einem Katstrophenszenario weitestgehend den klassischen Rettungsdienstaufgaben nach. „Das geht von Erster Hilfe über die Betreuung der Patienten und Einsatzkräfte bis zum Aufbau von Feldbetten“, erklärt Kranich.

Persönlich sind die DRK-Retter dem Sprecher zufolge auf eine mögliche Ausnahmesituation ausreichend vorbereitet. Jeder wisse, wie er sich selbst schützen muss, sagt er. „Denn nur, wer sich selbst schützen kann, ist auch in der Lage, anderen Menschen zu helfen.“

Bund rät in jedem Fall zur Notfallvorsorge

Unabhängig davon, wie die Verbreitung der Krankheit voranschreitet, ist es aus Sicht des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ratsam, für Notfälle jeglicher Art vorzusorgen. „Ich wünsche mir, dass die Menschen künftig noch besser auf Unglücke und Katastrophen vorbereitet sind“, so BBK-Präsident Christoph Unger. „Jeder sollte darüber nachdenken, wie er selbst vorsorgen kann. Dabei sind Wasser, Essen und Kommunikation am wichtigsten.“

Im Hinblick auf eine Notbevorratung verweist auch die Stadt Leipzig auf die Hinweise des BBK. Die Behörde empfiehlt, sich mit Lebensmitteln und Getränken für einen Zeitraum von zehn Tagen einzudecken. Pro Person werden 20 Liter Flüssigkeit, 3,5 Kilogramm Getreide- und Kartoffelprodukte, 4 Kilo Gemüse, 2,5 Kilo Obst und Nüsse, 2,6 Kilo Milchprodukte, 1,5 Kilo Fisch und Fleisch sowie ein knapper halber Liter Öl empfohlen. All das sollte dunkel und trocken gelagert werden. Auch für die Hausapotheke sollte vorgesorgt sein, etwaige Notausrüstung wie Schlafsäcke, Campingkocher oder Batterien wird ebenfalls empfohlen. Das BBK bietet einen entsprechenden Ratgeber in gedruckter Form an, der online kostenfrei bestellt werden kann.

Mehr Grippe-Erkrankte als im Jahr zuvor

Derweil ist die Grippewelle in Sachsen stärker angerollt als im Vorjahr: Seit Beginn der Grippesaison im September hat das sächsische Sozialministerium 1313 Influenzafälle registriert, darunter ein Todesfall. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es 1130 Infektionen mit drei Todesfällen. Allein in der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres wurden 601 Grippe-Patienten in Sachsen gemeldet. Nach Angaben des Ministeriums befinden sich die Zahlen jedoch im normalen Bereich. Experten raten dazu, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Sie betonen, dass von der normalen Influenza für Deutschland ein höheres Risiko ausgehe als vom neuen Coronavirus.