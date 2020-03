Dresden

Nun zieht also auch Sachsen nach: Ab Donnerstag sind im Freistaat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt. Das verkündete Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz in Dresden. Der Erlass soll ab Donnerstag, 8 Uhr gelten. Davon sind auch Demonstrationen mit einer entsprechenden Teilnehmerzahl betroffen.

In Leipzig herrschte in den vergangenen Tagen Unklarheit darüber, ob Großveranstaltungen kategorisch abgesagt werden, nachdem Halle und Magdeburg sich für einen solchen Schritt entschieden hatten. Die nun gefällte Entscheidung der Landesregierung dürfte Klarheit schaffen.

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hatten zuerst eine solche Verordnung erlassen. Am Mittwoch folgten auch Berlin und Hamburg.

Von CN