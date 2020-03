Leipzig

Das Coronavirus hat den Landkreis Leipzig erreicht. Nach Informationen von LVZ.de ist ein Mann aus Großpösna positiv getestet worden. Er war mit seiner Frau zuvor von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt. Das Gebiet in Norditalien ist am Freitag als Risikogebiet eingestuft worden. Das Paar wurde unter häusliche Quarantäne gestellt.

Die Frau selbst sei Ärztin und habe die Symptome einer Corona-Infizierung bei ihrem Mann wahrgenommen. „Daraufhin veranlasste sie noch am Freitag persönlich den entsprechenden Test. Das Ergebnis lag dann am Sonnabend vor - es war positiv", berichtete Landrat Henry Graichen. Das Gesundheitsamt ordnete die Quarantäne an.

Virus-Infektion bei Ehemann nachgewiesen

Bislang sei ausschließlich bei dem Ehemann das Virus festgestellt worden. Um weitere mögliche Ansteckungen zu vermeiden, wurden aber beide isoliert, so Graichen. Der derzeitige gesundheitliche Zustand des Paares lasse die Isolierung in der Wohnung zu – „erst wenn sich der Zustand verschlechtern würde, müssten die Betroffenen auf die Isolierstation eines Krankenhauses gebracht werden“, so Graichen weiter.

Sozialministerium und Stadtverwaltung informiert

Der Landkreis informierte am Sonnabend das Sozialministerium und die Bürgermeisterin von Großpösna, Gabriela Lantzsch, über den neuen Corona-Fall.

Am Freitag war der erste Fall in der Stadt Leipzig bestätigt worden.

Von Thomas Lieb