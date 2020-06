100 Tage mit Covid-19 - Coronavirus in Leipzig: So verlief die erste Welle in der Messestadt

Leipzig ist vergleichsweise glimpflich durch den ersten Ausbruch des Corona-Virus in Deutschland gekommen. 600 Menschen waren seit Anfang März positiv auf das Virus getestet worden. Nicht nur in der Gesamtzahl gibt es Unterschiede zum sonstigen Infektionsgeschehen.