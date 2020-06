Leipzig

An der idyllisch am Rahmdohrschen Park gelegenen 74. Grundschule im Leipziger Osten läuft alles ganz normal. Fast alles – denn eine ganze Klasse der farbenfrohen Schule im Stadtteil Anger-Crottendorf musste vom Gesundheitsamt bis Ende nächster Woche in Quarantäne geschickt werden, nachdem ein Junge positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Auch zwei Lehrerinnen, die die Erstklässler unterrichtet hatten, wurden am Donnerstag vorsichtshalber zehn Tage nach Hause geschickt.

Strikte Klassentrennung von Vorteil

Der Siebenjährige hatte sich offenbar bei drei Familienangehörigen angesteckt, die ebenfalls positiv getestet wurden. Das sei keine gute Nachricht gewesen, „aber für alle anderen Schülerinnen und Schüler läuft der Unterricht unter den besonderen Bedingungen normal weiter“, sagte Schulleiterin Uta Richter der LVZ.

An sächsischen Grundschulen ist die strikte räumliche Trennung der Klassen voneinander vorgeschrieben, um in Fällen wie diesem die Infektionswege nachvollziehen und ganze Schulschließungen vermeiden zu können. „Das haben wir unter Kontrolle“, versicherte die Leiterin. „Wir halten alle Hygiene- und Abstandsregeln ein, kommen der Maskenpflicht nach und überwachen die Toiletten, damit es keine unkontrollierbaren Kontakte der Kinder untereinander gibt“, sagte Richter.

Auch der Ausfall von zwei Kolleginnen könne zeitweilig ausgeglichen werden. Der positiv getestete Schüler habe nach einem entsprechenden Anfangsverdacht bereits seit einer Woche vorsichtshalber nicht mehr am Unterricht teilgenommen.

Eltern kommen ins Grübeln

Vor der Schule im Nieselregen sagt eine Mutter, die ihre Tochter abholen will: „Die Schulleitung hat uns am Donnerstag über den Fall informiert, damit erst gar keine Gerüchte aufkommen.“ Die Eltern sollten selber entscheiden, ob sie ihre Kinder weiter in die Schule schicken oder ab Freitag wieder häusliche Lernzeit nutzen.

„Da kommt man schon ins Grübeln, nach so vielen Wochen des Stubenunterrichts“, sagt die junge Frau unterm Regenschirm, die ihren Namen lieber für sich behalten möchte. „Ich habe unsere Kleine trotzdem in die Schule geschickt.“

Auf die Schnelle habe sie keine Kinderbetreuung auftreiben können. Die Schulleitung agiere nach ihrem Eindruck „sehr sensibel und professionell. Und irgendwann muss man ja selbst auch wieder mal arbeiten gehen.“

Augustusburger Gymnasium geschlossen

Auch im mittelsächsischen Augustusburg wurden in den vergangenen Tagen 22 Schüler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Von 300 in der Kleinstadt getesteten Personen waren 25 positiv.

Die infizierten Gymnasiasten des Regenbogen-Gymnasiums haben keine Symptome gezeigt, sagte die Amtsärztin Annelie Jordan. Außerdem sind drei Erwachsene, inklusive der Lehrerin, positiv auf Corona getestet worden. Das Gesundheitsamt ordnete die behördliche Schließung der Schule mindestens bis zum 1. Juli an.

Magdeburg vor Stadtteilsperrung?

Dagegen breitet sich das Coronavirus in Magdeburg weiter aus. Binnen eines Tages wurden in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt 21 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der bekannten Infektionen auf 216, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. In der Elbmetropole mit knapp 240.000 Einwohnern sind derzeit mehrere Schulen, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen geschlossen.

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, könnten als „letzter Schritt“ auch andere Maßnahmen ergriffen werden, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper ( SPD) am Donnerstag im MDR: „Dann muss so ein Stadtteil abgesperrt werden, dann muss der zugemacht werden. Dann kommt da keiner mehr rein und raus und die Polizei muss das bewachen“.

Mediziner warnt vor übereilten Schulschließungen

Der Ärztliche Direktor des Magdeburger Universitätsklinikums, Hans-Jochen Heinze, nannte es trotz steigender Zahl von Corona-Patienten bedenklich, „dass es regelmäßig bei neuen Ausbrüchen zu Schulschließungen kommt.“ Er sprach sich „dringend dafür aus, dass wir Maßnahmen einführen, die eine solide Ausbildung unserer Kinder gewährleistet“, so Heinze. „Wir werden zweifellos lange mit dem Virus leben und müssen uns daher um eine adäquate Bildungs- und Betreuungssituation unserer Kinder maximal bemühen.“

