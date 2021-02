Leipzig

Die Polizeidirektion Leipzig appelliert, die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch bei schönem Wetter einzuhalten. Eine Polizeisprecherin sagte der LVZ am Freitagnachmittag: „Wir gehen davon aus, dass die Menschen vermehrt nach draußen gehen. Das Virus ist allerdings nicht weg – oberstes Gebot ist weiterhin der Infektionsschutz.“ Durch den Aufenthalt im Freien seien vermehrt Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung zu erwarten.

Lautsprecherwagen im Einsatz

Eine Kontrolle erfolge dort, wo es Hinweise auf ein Nichteinhalten der Regeln gebe. Neben Zusatzkräften, die an Wochenenden im Einsatz seien, habe man außerdem einen Lautsprecherwagen mobilisiert. Er käme an hochfrequentierten Orten zum Einsatz.

Für die Polizei ist es ein zweites Wochenende unter erschwerten Bedingungen – bereits vor einer Woche hatte es vor allem an zugefrorenen Teichen und Kanälen ein erhöhtes Einsatzaufkommen gegeben. „Es waren teils katastrophale Zustände“, so die Sprecherin. Sie appelliere daher an die Eigenverantwortlichkeit der Menschen mit der Bitte, auf Gruppenbildungen zu verzichten.

Polizeigewerkschaft kündigt harte Gangart an

Zuletzt hatte auch die Deutsche Polizeigewerkschaft aufgerufen, Mindestabstände und Kontaktbeschränkungen einzuhalten. „Sonnenstrahlen sind kein Corona-Impfstoff – das vergessen manche“, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Rainer Wendt der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Polizei werde Verstöße mit „ganzer Kraft“ ahnden.

Auf Schnee und Kälte folgt am Wochenende zunehmender Sonnenschein bei teils frühlingshaften Temperaturen.

