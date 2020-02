Leipzig

Das neuartige Coronavirus Sars-Cov-2 sorgt weltweit für Anspannung. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) sind inzwischen mehr als 50 Länder betroffen. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Fälle. Die Gefahr rückt näher. Die Berliner Reisemesse ITB wurde abgesagt. Der Berliner Virologe Christian Drosten ( Charité) rechnet sogar damit, dass sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent der Deutschen infizieren. Das könne zwei Jahre dauern oder noch länger.

Auch in Sachsen machen sich zunehmend mehr Menschen Sorgen und haben viele Fragen: „Wie ist der Freistaat gerüstet für eine Epidemie? Sind die Gesundheitsämter erreichbar? Wie kann ich meine Familie schützen? Wie soll ich mich verhalten, wenn ich Fieber, Husten und Atemnot habe? Welches Desinfektionsmittel hilft? Warum gibt es das Malaria-Mittel nicht mehr, das gegen die Lungenerkrankung Covid-19 helfen soll?“

Diese und noch mehr Fragen greift die Leipziger Volkszeitung auf und will in einem Expertenforum unter dem Titel „ Coronavirus – wie können wir uns schützen?“ am kommenden Freitag, den 6. März, kompetente Antworten finden. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr in der Kuppel des LVZ-Gebäudes statt.

Mit dabei Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping

Mit dabei ist die Gesundheitsministerin Sachsens, Petra Köpping ( SPD), die alle Fäden in der Hand hält und aus erster Hand Auskunft geben kann. Die Ministerin rief bereits dazu auf, Ruhe zu bewahren. Es gelte vorsichtig zu sein, aber keine Panik zu schüren.

Alle medizinischen Fachfragen rund um das neue Virus kann Professor Dr. Christoph Lübbert beantworten. Er ist in Doppelfunktion Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter der Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig.

Vertreter der Apotheker und der Hausärzte

Welche Medikamente helfen, wie es mit Desinfektionsmitteln aussieht und vieles andere weiß der Leipziger Apotheker Friedemann Schmidt. Er ist zugleich Präsident der Sächsischen Landesapothekenkammer und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Was ein Hausarzt als erster Ansprechpartner von Betroffenen erlebt, weiß Dr.Thomas Lipp. Der niedergelassene Leipziger Allgemeinmediziner ist außerdem Vorsitzender des Ärzteverbandes Hartmannbund in Sachsen.

Was die Leser und Besucher erwartet

Moderieren wird die Veranstaltung Anita Kecke, Chefin vom Dienst der LVZ. Aber auch die LVZ-Leser werden Gelegenheit bekommen, ihre Fragen zu stellen an die Expertenrunde.

Dr. Fabian Magerl, der Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen, kann Fragen beantworten, was die Kassen alles bezahlen. Sachsens Chef-Apotheker Friedemann hat zudem bereits zugesagt, Händedesinfektionsmittel für den Eingangsbereich der Veranstaltung mitzubringen. Wenn es um das Thema Infektionsschutz geht, soll auch das in der Praxis nicht vergessen werden.

Telefonische Anmeldung erbeten

Für das Forum am 6. März, um 18 Uhr, in der LVZ-Kuppel, Peterssteinweg 19, in Leipzig ist der Eintritt frei. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität wird aber um telefonische Anmeldung gebeten: Ab Montag, den 2. März um 8.30 Uhr unter der Telefonnummer: 0800 2181 080.

Von Anita Kecke