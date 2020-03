Leipzig

Das neuartige Coronavirus Sars-Cov-2 sorgt auch in der Wirtschaft, auf den Finanzmärkten, in der Hotel- und Gastronomiebranche, bei Verlagen und Ausstellern für tiefe Einschnitte. In diesen Tagen sollte eigentlich die Leipziger Buchmesse stattfinden. Auch dieses große Lesefest wurde abgesagt, wie viele weitere Veranstaltungen und Kongresse. Firmen leiden unter Stornierungen und Verdienstausfällen.

Daher machen sich auch in Sachsen viele Menschen Sorgen um ihren Job. Nachdem die Leipziger Volkszeitung am vergangenen Freitagabend, den 6. März, auf einem Forum „ Coronavirus – wie können wir uns schützen?“ mit Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und weiteren Experten über die gesundheitlichen Risiken, die Behandlungsmöglichkeiten und behördliche Maßnahmen gesprochen hat, geht es diesmal um die wirtschaftlichen Konsequenzen. Wieder wird Klartext gesprochen.

Ab 18 Uhr im Livestream auf lvz.de

Aufgrund der allgemeinen Ansteckungsgefahr hat sich die LVZ entschieden, die Veranstaltung ohne Publikum durchzuführen. Sie wird als Livestream auf lvz.de+ übertragen.

IHK-Präsident Kirpal und Volker Lux von der Handwerkskammer

Auch das zweite LVZ-Forum zum Coronavirus und den wirtschaftlichen Folgen ist hochkarätig besetzt. Es haben Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer, und Volker Lux, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig zugesagt. Bei beiden laufen die Fäden vieler gewerblicher Unternehmen und Handwerksbetriebe zusammen. Sie kennen genau die aktuellen Probleme und reden Klartext.

Auch Dehoga-Präsident Hüpkes und Verlegerin Nora Pester kommen

Auf dem Podium wird auch Axel Hüpkes, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Sachsen, sitzen. „Die Absage der Buchmesse macht unserer Branche besonders zu schaffen“, sagt der Hotelier, der die aktuelle Lage genau einschätzen kann. Aus der Praxis berichten wird auch die Leipziger Verlegerin Dr. Nora Pester. Sie wollte mit ihrem Verlag Hentrich & Hentrich eigentlich auf der Leipziger Buchmesse sein in diesen Tagen. Auch Michael Jakubek, Geschäftsführer von Lüco Messebau Ost in Leipzig, der bereits Mitarbeiter entlassen musste, ist dabei.

Präsident des sächsischen Unternehmerverbandes

Der Präsident des sächsischen Unternehmerverbandes Dietrich Enk hat nicht nur den großen Überblick, sondern weiß als Leipziger Top-Gastronom genau, wo die Probleme der Gastronomie-Branche liegen in diesen Corona-Zeiten. Die Zuschauer erwartet ein glasklare Analyse.

Moderieren wird auch das zweite LVZ-Forum Anita Kecke, Chefin vom Dienst der LVZ.

Von Anita Kecke