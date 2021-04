Im Jahre 1958 vom Stapel gelaufen, schipperte die MS Cospuden erst als Grachtenboot durch Holland, später in Hamburg durch die Alster und seit 20 Jahren über den Cospudener See. Jetzt liegt das 20 Meter lange und 25 Tonnen schwere Fahrgastschiff bis Ende Mai auf dem Trockendock. Betreiber Dirk Hoffsky erklärt, was er vor hat.