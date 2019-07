Markkleeberg

Dass derzeit ein großer Teil ihres Lieblingsbadestrandes am Cospudener See, südwestlich vom Pier 1, mit Weidezäunen abgetrennt ist, verwundert und verärgert einige Markkleeberger. Denn gerade in der Hauptsaison tummeln sich dort an warmen Tagen viele Familien.

Tiere haben ökologischen Auftrag

„Für gerade einmal 20 Ziegen ist dort ein riesiger Bereich abgesperrt“, zweifelt beispielsweise Lutz Hilger am Sinn und Zweck der Maßnahme. Dabei handelt es sich um das Hutewaldprojekt – eine Gemeinschaftsaktion der Städte Leipzig und Markkleeberg, informiert Markkleebergs Pressesprecher Daniel Kreusch. Seit 2013 bewirtschaftet die Schäferei Doppelstein im Auftrag Leipzigs und Markkleebergs die offenen Flächen im Landschaftspark Cospuden. Zuvor sei die Schäferei nur für die Stadt Leipzig aktiv gewesen. Die Beweidung finde rund um den Cospudener See mit Schafen, Ziegen und Rindern statt. Ziel sei es, das Offenland auf ökologische Art und Weise freizuhalten. „Seit etwa drei Wochen ist die Schäferin mit Schafen und Ziegen in dem angesprochenen Bereich zu finden“, so Kreusch. Das Weiden sei dort zeitlich begrenzt. Nach einem gewissen Zeitraum ziehe die Schäferin mit ihren Tieren weiter.

Stadt empfiehlt offizielle Strände

Der Bereich liege in einem sogenannten „Vorranggebiet Landschaft“, das sei kein ausgewiesener Badebereich, erläutert Kreusch. An der Stelle habe die Natur – wie der Name sagt – Vorrang, und dieser Vorrang sei ihr auch von Badegästen zu gewähren. Die Stadt empfiehlt, die offiziellen Badestrände aufzusuchen. Sollten sich dort wegen des heißen Wetters zu viele Menschen aufhalten, könnte man als Gast sicherlich auch erwägen, einen anderen Strand beziehungsweise einen anderen See aufzusuchen.

Hundestrand in der Nähe

„Wir haben beobachtet, dass die angesprochene Stelle in erster Linie von Badegästen aufgesucht wird, die sich dem Trubel in den offiziellen Strandbereichen entziehen wollen“, sagt Kreusch. Verboten sei das nicht. „Speziell Familien sollten sich allerdings bewusst sein, dass in direkter Nähe ein Hundestrand liegt, auf dem die Tiere frei herumlaufen können und dürfen.“

Die Stadt weist auf die Regeln hin, die im Zusammenhang mit dem Hutewaldprojekt stehen und wirbt für deren Einhaltung. „Bitte füttern Sie keine Tiere und meiden Sie die Weideflächen“, bittet auch die Schäferei Doppelstein. „Führen Sie Ihre Hunde im gesamten Erholungsgebiet an der Leine und verhindern Sie unbedingt den Kontakt ihres Hundes mit den Weidetieren und den Herdenschutzhunden.“

Von Gislinde Redepenning