Es ist wie eine kleine Nische für Erholungssuchende: der Teil des Nordstrandes am Cospudener See zwischen Bootssteg und ausgewiesenem Hundestrand. Dort treffen sich in der wärmeren Jahreszeit auch mal Menschen, die ohne Textilien ins Wasser springen und abseits vom Getümmel des stark bevölkerten Sandstrandes an der „Hacienda Cospuden“ etwas Ruhe suchen. Doch nun sind dort Bauarbeiten im Gange, die befürchten lassen, dass dort eine „Ibiza-Partymeile“ entsteht, der Seebereich künftig komplett beschallt wird. So jedenfalls beschreibt es eine Leipzigerin, die sich nun an den Petitionsausschuss des Stadtrates gewandt hat. Sie befürchtet, dass jene vertrieben werden, die den Bereich seit Jahren bevorzugen und die schließlich „auch Steuerzahler in dieser Stadt sind und sich wagen, einen kleinen Teil der Natur zur Erholung nutzen zu wollen.“

Servicestation wird wieder aufgebaut

Doch die Stadt Leipzig, zu der der Nordstrand am Cospudener See gehört, kann die Bedenken zerstreuen. Bis auf die Grundmauern brannte Mitte Dezember 2017 eine der vier Servicestationen nieder. „Diese wird nun in nahezu identischer Größe wieder hergestellt“, sagt Rüdiger Dittmar, der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer. Dazu sei die Stadt als Eigentümerin verpflichtet. Eine Partymeile sei da allerdings nicht zu befürchten. Das stellt auch Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) klar: „Grundsätzlich sind keine dauerhaften Beschallungen im Sinne einer Partymeile am Cospudener See gewünscht und zulässig.“

Die Bauarbeiten laufen: Am Nordstrand des Cospudener Sees wird die im Dezember 2017 abgebrannte Servicestation wieder aufgebaut. Quelle: André Kempner

Die Regie über die Servicestationen hat die Firma Pier 1, die sie dann weiter verpachtet. Die Verträge sehen für die betreffende Fläche am Nordstrand eine Nutzung vor, die „den Cospudener See zu einem ökologisch wertvollen und vom Freizeitangebot her qualitätsvollen und für die Bürger attraktiven Naherholungsgebiet etablieren soll“. Ein generelles Verbot, Veranstaltungen durchzuführen oder Hintergrundmusik abzuspielen, gibt es aber nicht. Möglich sind allerdings nur mit der Stadt Leipzig abgestimmte Veranstaltungen. Abgesehen vom Corona-Jahr 2020 gibt es dort in der Regel drei, darunter das beliebte „Think“-Open-Air-Festival.

Veranstaltungen werden rechtzeitig angekündigt

„Zu diesen Veranstaltungen gab es kaum Beschwerden, da die Anwohnerschaft im Umfeld rechtzeitig und umfassend informiert wurde“, so Rosenthal. Darüber hinaus seien der Stadtverwaltung „keine Anzeigen von illegalen Veranstaltungen im Sinne einer Party-Meile mit kompletter Beschallung des Seebereichs oder mit Zerstörung von Biotopen bekannt.“ Freilich: An lauen Sommerabenden treffen sich durchaus Jugendliche am See, wobei es auch zu Beschallungen und zu Beschwerden kommt. Im Vorjahr sind drei Beschwerden bei der Stadt eingegangen, heißt es. Eine Sicherheitsfirma sei beauftragt worden, in den Nachtstunden Kontrollen durchzuführen. Rosenthal verweist darauf, dass vor allem das Westufer des Sees der reinen Erholung als Vorranggebiet für Natur und Landschaft diene.

Solche Bilder wird es auch nach der Pandemie wieder geben: Das „Think“-Festival – hier im Jahre 2019 – gehört zu den wenigen Veranstaltungen, die am Nordstrand des Cospudener Sees zugelassen werden. Quelle: André Kempner

Zwischen dem Parkplatz am Ziegeleiweg sowie dem Nordufer des Cospudener Sees laufen derzeit übrigens weitere Arbeiten. So wird eine zur Expo 2000 entstandene, rund 1,5 Kilometer lange landschaftsparkähnliche Achse mit sechs Themengärten und einer Jura-Kreide-Tertiär-Sammlung, die sich zwischen zwei parallelen Wegen bis zum See erstreckt, reaktiviert. Vorgesehen ist ein Rückbau der teilweise in die Jahre gekommenen Themengärten. Bäume werden verschnitten, einige durch Neupflanzungen ersetzt. Die Arbeiten dauern bis Mai 2021.

