Currywurst-Check in Leipzig: Eine Location rettet die Ehre der Stadt

Zuerst gilt es, etwas klarzustellen: Currywurst mag eine Berliner Erfindung sein, geschmacklich auf die Weltspitze getrieben wurde sie im Ruhrpott. Den Beweis liefert die mehrfach ausgezeichnete Kult-Pommesbude „Eddi’s Durst und Wurst Express“ in Witten, tief im Westen, der Soundtrack dazu kommt vom Bochumer Herbert Grönemeyer („Wat schönret gibbet nich als wie Currywurst“). Für Leipzig stellt sich die Frage: Wie schneidet die Stadt in der kulinarischen Sonderkategorie ab? Die Teststrecke aus fünf Currywurst-Stationen ist hart – und endet mit einer Überraschung.

Los geht’s im Zentrum bei Curry & Co. Hier streckt sich der Fleischwurm in gebrühter oder geräucherter Form, auf Wunsch auch vom Rind sowie vegan. In jedem Fall ein ungeschriebenes Gesetz: Das Ding muss geschnitten serviert werden. Wer als Anbieter die CuWu nicht in Scheiben serviert, hat keine Ahnung und hält Salmonellen für eine Inselgruppe in der Südsee. Bei Curry & Co ist das so.

Solide: Michael Breuer von Curry & Co präsentiert die Currywurst, die er am Brühl verkauft. Quelle: Kempner

Die Auswahl an Soßen ist bemerkenswert groß, die freundlichen Verkäufer beraten gern. Wer mit dem Klassiker aufwuchs, begegnet Varianten mit Erdnuss- oder Käse-Jalapeño-Soße zumindest mit Skepsis. Natürlich nehme ich den Evergreen, gebrüht, mit scharfer Soße, ohne Schnickschnack. Der Wurstgeschmack hat nichts Unvergessliches, ist aber okay, und die scharfe Soße ist auch wirklich scharf. 3 Euro kostet das. Fazit: Kann man machen.

Curry & Co, Brühl 4, täglich außer sonntags von 11 bis 21 Uhr

Wenige hundert Meter weiter, bei Curry Cult, ist das CuWu-Repertoire beschränkt auf weiß/mild und rot/würzig. Das sind immerhin 100 Prozent mehr als das mimische Angebot des Mitarbeiters an der Kasse. Der zieht ein ähnlich freundliches Gesicht wie einst DDR-Grenzbeamte.

In Ordnung: Die Currywurst von Curry Cult – hier präsentiert von Annett Herber, sind okay, aber kein Kult. Quelle: Kempner

Das Modell rot/würzig kostet 3,20 Euro inklusive Brötchen. Im Vergleich wirkt das Schälchen ein bisschen weniger dicht bestückt. Das Fleisch ist nicht übel, letztlich steht und fällt aber alles mit der Qualität der Soße. Die ist hier weniger scharf – deswegen heißt sie auch „würzig“ – und schmeckt süßer als bei der vorherigen Teststation. Kein Kracher und nicht wirklich kultverdächtig, aber in Ordnung. Ein Nachteil: Veganer müssen leider draußen bleiben.

Curry Cult, Petersstraße 10, täglich außer sonntags 10 bis 20 Uhr

Der Blick in den Cholesterinspiegel sagt: Langsam reicht’s, aber eine geht noch rein. Auf der Radfahrt zu „Curry Süd“ versucht mein Körper, die Fettstoffe abzubauen. Die Location direkt links neben dem Werk 2 hat auch Currywürste auf dem Rost, die nicht aus Tier bestehen. Doch das Vegane muss ich auch am Connewitzer Kreuz links liegen lassen, der Kriterien-Gleichheit wegen.

Mit Scoville-Angaben: Mark Daniel beim Currywurst-Test bei „Curry Süd“ am Connewitzer Kreuz. Quelle: Kempner

Besonderheit hier: Die Maßeinheit für Schärfe wird an der Tafel angegeben. Meine Currywurst mit Soße des Hauses hat 700 000 Scoville. Hört sich gefährlich an, tut aber keinem weh. Die Wurst schmeckt normal, die Soße eigener Herstellung ist etwas wässrig. Mit Brötchen kostet das Exemplar 4 Euro und hat neben dem obligatorischen Curry- noch eine Prise Chilipulver. Schmeckt gut, wenn auch nicht individuell.

Der Gastgeber übrigens benutzt nur so viele Wörter, wie zur Kommunikation nötig sind. Aber wir sind ja auch nicht beim Friseur. Und nach drei Klassikern des Fast-Food aus Schweinefleisch, Fettsäure, Zucker und Co. bin ich eh einsilbig. Dafür aber pappsatt.

Curry Süd, Kochstraße 134, Montag bis Donnerstag 11-23 Uhr, Freitag 11-1 Uhr, Samstag 12-1 Uhr, Sonntag 12-23 Uhr.

Zwischenfazit: Noch gibt’s keinen Anlass, Leipzig zum Currywurst-Mekka zu küren. Schade, dass das Stoned in der Kolonnadenstraße coronabedingt geschlossen hat – die dort nur sonntags zum Tatort gebrutzelte Wurst ist ein Träumchen, kann aber aktuell nicht in die Wertung einfließen. Nach einem Tag Rekonvaleszenz geht’s in den Westen. Hier ist eher Slow als Fast Food angesagt, doch dafür gibt’s im Joseph Pub das ganz große Besteck: Riesencurrywurst, im Paket mit Pommes und Salat für 7,90 Euro.

Nicht geschnitten und unoriginelle Soße: die „Riesen“-Currywurst im Joseph Pub. Quelle: Kempner

Klingt nach Besonderheit – und das ist sie auch. Denn diese Currywurst fällt in mehrfacher Hinsicht durch den Rost. Erster Fehler: Das Wort „riesig“ sollte man benutzen, wenn es angebracht ist. „XL“-Einordnung hätte hier gereicht, doch Fehler Nummer zwei wiegt noch schwerer: Die Wurst wird nicht geschnitten! Eine Sünde, siehe oben. Nummer drei: Die Soße ähnelt geschmacklich der aus Plastikflaschen im Supermarkt. Dazu schmeckt die Rolle aus Schwein auch nicht umwerfend. Leute, bei aller Sympathie für euren ansonsten coolen Laden: Das ist ein Tiefpunkt in der 71-jährigen CuWu-Historie. Bleibt wirklich nur die Wahl, nach Berlin zu fahren?

Joseph Pub, Josephstraße 44-46, täglich 17-1 Uhr, Samstag 15-1 Uhr

Noch am selben Abend geschieht – völlig unverhofft – das Wunder: Auf der Terrasse der Moritzbastei bestellt sich ein Freund zum Konzert eines Liedermachers genau das, was mir zum Hals raushängt. „Probier mal“, sagt er. Angewidert schüttele ich den Kopf. „Die Soße ist unfassbar gut!“, legt er nach. Mehr aus Höflichkeit fische ich eine Scheibe heraus – und weite die Augen auf Kronkorkengröße, denn „Unfassbar gut“ ist stark untertrieben! Diese Soße in Kombination mit der schmackhaften Wurst und Pommes ist ein Knüller und jeden Cent der 4,50 Euro wert. Großzügig überlässt mir der Kumpel den Rest der Schale, und ich muss mich arg disziplinieren, sie nach dem letzten Stück nicht wie ein Hund auszuschlabbern.

Der Knüller: Anne Buttler mit der sensationellen Currywurst auf der Terrasse der Moritzbastei – klarer Testsieger. Quelle: Kempner

Recherchen ergeben, dass der Koch Martin Peterle heißt und das Soßenrezept selbstverständlich verheimlicht. Eine Zutat aber verrät er: Cola, und zwar ordentlich! Leipzig kann sich bei der Moritzbastei bedanken: Die Currywurst-Ehre der Stadt ist doch noch gerettet. Berlin, Berlin? Nein, wir fahren nicht nach Berlin!

Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1; die Currywurst gibt es auf der Terrasse immer bei Open-Air-Veranstaltungen – die nächste ist am Donnerstag ( Julius Fischer).

Von Mark Daniel